Dieter Coppens trok de wereld rond voor ‘Animalitis’: "Na mijn trip naar Borneo eet ik geen Nutella meer" DBJ

13 november 2019

00u00 2 TV Op de vraag wat hij later wilde worden, schreef Dieter Coppens (41) steevast bioloog of natuurdocumentairemaker in de vriendenboekjes van zijn klasgenoten. Laat die combinatie nu precies zijn wat hij opnieuw doet in het tweede seizoen van 'Animalitis'. "Die reizen hebben mijn leven veranderd."

Dieter Coppens is niet aan zijn proefstuk toe op het gebied van dierenprogramma's. In de Ketnet-reeks 'Stafari' maakte hij - naast neef Staf - als jonge snaak zijn tv-debuut en in 'Copy beest' ging hij twee seizoenen lang een uitdaging aan met verschillende dieren. "Ik, de nieuwe Chris Dusauchoit? Dat denk ik niet", lacht Dieter. "Ik ben gewoon Dieter Coppens en ik maak programma's die dicht bij mezelf staan. Ik denk dat ik ook een iets andere aanpak heb dan Chris. Wat precies, da's moeilijk te zeggen, maar het is meer op z'n Dieters."

Zwemmen in plastic

In de tweede reeks van 'Animalitis' gaat Dieter verder op het elan van vorig seizoen. Opnieuw ontmoet hij in binnen- en buitenland mensen die vol passie bezig zijn met onderzoek of met het verzorgen van dieren. Bezoekjes aan de afdeling dierengeneeskunde van de UGent wisselt hij af met avonturen op de Azoren, in Zuid-Afrika en op Borneo. "Het klinkt misschien wollig, maar die reizen hebben me echt veranderd als mens. Ik zag op de Azoren hoe schildpadden rondzwemmen in plastic, maar het was op Borneo dat mijn ogen helemaal zijn opengegaan. Ik ging er op bezoek bij Willie Smits, een Nederlandse bio-ingenieur die er zijn levenswerk van maakt om orang-oetangs te redden van ontbossing voor palmolie. Een goedje dat overal in zit: koekjes, choco, douchegel... Noem maar op, alles moet eraan geloven. Het was vreselijk om te zien hoe de dieren daar het slachtoffer van worden. Sinds ik terug ben uit Borneo, eten we thuis geen Nutella meer, enkel nog choco zonder palmolie."

Bootje leegscheppen

Al zal de reis naar het Aziatische eiland ook om een andere reden bijblijven. "Toen we in een smal motorbootje zaten op de terugweg van het diepste van de jungle, brak er plots een knetterhard onweer los", zegt Dieter. "Zoiets had ik nog nooit meegemaakt. We moesten tijdens het varen allemaal samen het bootje leegscheppen, terwijl de bliksem aan de lopende band insloeg. Pure waanzin en echt beangstigend."

Dieters hart voor de natuur gaat verder dan het presenteren van een dierenprogramma. Onlangs haalde hij het diploma van natuurgids en zelfs in de vriendenboekjes in de lagere school schreef hij al dat hij bioloog of natuurdocumentairemaker wilde worden. "Al stond er eigenlijk 'documentijremaker'", lacht Dieter. "Ik ben geïnteresseerd in de natuur, omdat het belangrijk is. Velen zijn er helemaal van losgekoppeld en staan er niet bij stil dat het onze biotoop is. Wij maken deel uit van dat systeem. Systeem kapot, mens kapot. Wij, als mensen, denken maar één of twee generaties verder en dat gaat voor problemen zorgen. Het was aanvankelijk niet de bedoeling, maar in het programma is toch ook een laagje gekropen dat de grote problemen van het milieu aankaart. Als het al bij een paar kijkers de ogen opent, is mijn missie geslaagd."

Ondanks zijn liefde voor de natuur is Dieter nog geen vegetariër. "Rundvlees eten we wel een pak minder, maar zelfgekweekte kippen heb ik al veel geslacht... met een snoeischaar", zegt de presentator. "Dat klinkt misschien wreed, maar dat is het allesbehalve. De schaar is vlijmscherp en als je het met een bijl zou doen, heb je kans dat je de eerste keer niet precies genoeg hakt. Eigenlijk zou elke persoon die vlees eet eens een dier moeten slachten om te merken wat voor sissy's we zijn geworden. Eén keer heb ik zelfs mijn kinderen laten zien hoe een varken geslacht wordt, om hen te tonen dat het stukje hesp van hun witloofrolletje niet gewoon uit een pakje komt. Weet wat je eet en wat het betekent: een soort bewustmaking, dus."

'Animalitis’ om 20.40 uur op Eén.