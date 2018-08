Dieter Coppens over zijn jeugd: "Onze zomers bestonden uit muren metsen, elektriciteit leggen en sanitair inbouwen" SD

30 augustus 2018

06u00

Bron: VRT 0 TV In 'Het zomert met' leert Bruno Wyndaele vanavond de zomerverhalen van 'Down the road'-presentator Dieter Coppens (40) kennen. Die blijken tegelijk simpel én buitengewoon. "Als kind gingen we in de zomer met de hele familie een huis bouwen in de Ardennen."

Dieter Coppens groeide op in een harmonieus gezin met vader, moeder en 3 broers. De vader, die huisarts is, besloot op een gegeven moment de jongens een positieve activiteit in de zomer te geven: ze gaan samen een huis bouwen. De familie Coppens kocht een stuk grond in de Ardennen en ging er samen aan de slag.

Fanatiek

Elke zomer trok het gezin naar hun vakantiehuis om het zelf te bouwen: fundamenten gieten, muren metsen, elektriciteit leggen, sanitair inbouwen tot en met de integrale afwerking. Zo ontstond tussen de jongens een band voor het leven die het leeftijdsverschil tussen de jongste en de oudste moeiteloos overbrugde.

"Toen ik de eerste keer mijn vrouw, toen nog mijn lief, meenam naar de Ardennen, hebben we een heel weekend hout gezaagd voor de winter. Ze zei toen: ‘Wat is dit? Doen we dan op geen enkel moment eens een wandelingetje?’ We waren heel fanatiek", vertelt Coppens.

Wilde dieren

In de bossen rond hun zelfgebouwde huis ontstaat ook zijn fascinatie voor wilde dieren. Ze dwalen ‘s nachts rond om in het wild een das of een everzwijn te kunnen waarnemen. "Oog in oog staan met een wild dier, ik vind dat zo schoon."

