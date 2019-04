Dieter Coppens: “Met mijn eigen kinderen heb ik veel minder geduld dan in ‘Down The Road’” TK

08 april 2019

08u03 0 TV In ‘Down The Road’ staat Dieter Coppens zijn gasten met raad en daad bij. Hij luistert geduldig naar al hun verhalen, lost geschillen en problemen op, en weet zo perfect de goede vrede in huis te bewaren. “De ideale partner en papa”, denken heel wat mensen intussen. Al blijkt dat in realiteit wel mee te vallen: “Ik ben thuis heus niet zo geduldig, vraag maar aan mijn vrouw”, vertelt hij in ‘Schoeters En Bellen’.

In ‘Schoeters en Bellen’, een podcast van Eén, hoort Siska Schoeters acht bekende tv-makers van de bovenste plank helemaal uit. De gast van deze week: presentator Dieter Coppens, die zijn ‘ideale schoonzoon’-statuut onderuit haalt. Ook al denkt heel vrouwelijk Vlaanderen dat hij het ideale genetische materiaal heeft, dat is niet zo. “Bel mijn vrouw maar, zij zal het wel bevestigen.”

Dieter is de neef van Staf en Mathias Coppens. Vooral met die laatste komt hij heel goed overeen. Had Dieter dan niet graag mee aan ‘Het Lichaam Van Coppens’ gewerkt? “Ik was net weg bij VTM toen ze het programma mochten maken, maar ik ben gezond jaloers.”

Wat is de vervelendste gewoonte van Dieter Coppens? Niet alleen is hij te gulzig, hij knuffelt ook té graag.

Die eerste keer ‘Down The Road’, dat was toch wat beangstigend voor Dieter. Gelukkig was dat snel over eens de opnames begonnen. “Ik wist vanaf moment 1: dees komt goe”, zegt hij daarover. Siska en Dieter praten ook over zijn rol in de groep. Als reisbegeleider, houvast, beste vriend en voor sommigen zelfs als pluspapa.

Dieter Coppens wordt weleens het ‘heetste snoepje’ van het moment genoemd. Voor Dieter blijft het raar, hij ziet zichzelf niet als dé hottie van Vlaanderen. En zijn moeder ook niet, want die had het er moeilijk mee dat hij met zijn ‘bloot gat' op de cover van de boekjes stond.