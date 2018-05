Dieter Coppens maakt nieuwe docureeks 'Animalitis' Dieters passie voor dieren leidt hem naar bijzondere cases en fascinerende plekken SD

04 mei 2018

18u38

Bron: Eén 0 TV Vanaf 14 mei trekt Dieter Coppens er in 'Animalitis' elke week op uit en dompelt hij zich met grote verwondering onder in de dierenwereld. Een half jaar lang volgt hij het kruim van de Belgische dierenexperts in binnen- en buitenland.

Dieter volgt bijzondere cases bij zowel doorsnee huisdieren als exotische wilde dieren: van een chihuahua die een hartoperatie moet ondergaan tot een bronstige panda of een gekwetste waterbok. Maar het draait niet enkel rond de dieren: 'Animalitis' is een dierenprogramma over mensen. Zo zet Dieter ook unieke verhalen van getalenteerde dierendeskundigen in de kijker en legt zo de onverwoestbare liefde tussen mens en dier bloot. De experts tonen Dieter prachtige plekken, exotische dieren en hoogtechnologische diergeneeskunde. Dieter steekt ook zelf de handen uit de mouwen en waagt zich aan de praktijk.

Dieter Coppens heeft de liefde voor dieren met de paplepel meegekregen en ziet een jongensdroom in vervulling gaan. “Het is een voorrecht om in het zog van zo’n getalenteerde mensen mee te mogen lopen. Als kind wilde ik altijd al bioloog worden en dankzij dit programma kan ik vanop de eerste rij meemaken hoe mijn leven als bioloog er zou uitzien.”

'Animalitis', vier weken lang, vanaf 14 mei om 20u40 op Eén.