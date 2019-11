Dieter Coppens gaat op zoek naar bedreigde kikkers Redactie

06 november 2019

00u00 0 TV Paarden met eierstoktumoren, orang-oetans die opnieuw worden vrijgelaten of gewonde neushoorns die dringend hulp nodig hebben... In het tweede seizoen van 'Animalitis' gaat Dieter Coppens (41) opnieuw op pad met Belgische dierenexperten, die hem meenemen naar bijzondere casussen in binnen- en buitenland.

In de aflevering van vanavond trekt Dieter naar Frans-Guyana, waar hij met evolutiebioloog Anthony Herrel het leven van bedreigde exotische kikkers in kaart brengt.

Daarnaast bezoekt hij Frederic Vandeperre op de Azoren. Hij is gespecialiseerd in 'loggerhead'-schildpadden, die erg lijden onder menselijke activiteiten als visserij en vervuiling in de Atlantische Oceaan. Samen voorzien ze de grote zeeschildpadden van zendertjes. Dichter bij huis is er aandacht voor minder exotische dieren: een sportpaard op rust en een manke labrador.

'Animalitis'

Eén

20.40 uur