Dieter Coppens en co. zijn richting Spanje vertrokken voor een derde seizoen van ‘Down the road’ DBJ

29 mei 2019

11u41 12 TV Gisteren is Dieter Coppens (41) samen met een nieuw zestal vertrokken voor de opnames van een derde seizoen van ‘Down the Road’. De zes medereizigers die allemaal het Syndroom van Down hebben, reizen in dit derde seizoen van het Spaanse Madrid naar het Marokkaanse Marrakech.

Het is al even bekend dat er na twee razend succesvolle seizoenen van ‘Down the Road’ ook een derde seizoen van de realityreeks kwam. Gisteren verklapte Dieter Coppens dan op Instagram dat hij met een nieuw zestal vertrokken was. Ook begeleidster Saar is er net als vorig seizoen opnieuw bij.

“Heerlijk, een nieuwe reis met zes nieuwe vrienden”, zegt Dieter. “Ik voel me bevoorrecht, net zoals de hele crew trouwens, om met deze groep te vertrekken. We staan letterlijk soms met open mond en vol bewondering te kijken hoe ze bepaalde dingen aanpakken. Al ben ik lichtjes zenuwachtig: zes nieuwe persoonlijkheden, gaat het klikken? Dit avontuur is zoveel meer dan een tv-programma, ik ben er zeker van dat dit weer één grote ontdekkingsreis zal worden!”

De zes die dit jaar mee mogen, zijn Brenda Paulissen (27 jaar) uit Zutendaal, Stijn De Winter (28) uit Hulste, Sophie Van Den Hurk (19) uit Booischot, Peter Goetgebuer (32) uit Brasschaat, Jamie Van Kerschaver (27) uit Middelkerke en Gitte Wens (27) uit Oud-Turnhout. Het gezelschap trekt naar Spanje en Marokko, waar ze een tocht maken van Madrid naar Marrakech. Ook het Atlasgebergte en de Agafay woestijn staan op het programma.

‘Down the road’ is ten vroegste volgend jaar te zien op Eén.