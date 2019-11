Dieter Coppens doet het weer: ontdek hier de eerste beelden van derde seizoen ‘Down the road’ TDS

28 november 2019

16u57

Bron: VRT 10

Goed nieuws voor alle kijkers van ‘Down The Road’: het derde seizoen van de populaire reeks waarin Dieter Dieter Coppens met een groep mensen met het syndroom van Down op reis gaat, is binnenkort te zien op tv. Het nieuwe reisgezelschap bestaat uit Brenda, Stijn, Sophie, Peter, Jamie, Gitte en medebegeleidster Saar. Ze trekken samen naar Spanje en Marokko voor een onvergetelijk avontuur. De groep kent elkaar niet op voorhand, maar vertrekt met veel enthousiasme. Hopelijk kan iedereen dus terugkeren met nieuwe vriendschappen en mooie herinneringen.