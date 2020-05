Dieter Coppens amuseert zich te pletter in ‘De Columbus’: “Wim, je lijkt een beetje op Baloe de beer” MVO

22 mei 2020

06u58 2 TV Net als in de vorige reeksen, reist Wim Lybaert elke week in het gezelschap van een andere gast. Deze keer is Dieter Coppens aan de beurt. We zagen hoe de twee wel erg veel aandacht hadden voor hun persoonlijke hygiëne, al verliep dat niet altijd even vlotjes... “Je lijkt een beetje op Baloe, de beer.”

Net zoals vele Vlamingen deze week, liet het tweetal zich kappen. Dieter is er meestal heel gerust in om vrienden z’n haar te laten knippen. Tot Wim eraan begint met z’n kreeftenschaar.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Dieter en Wim nemen de tijd voor een heerlijk verwenmomentje in het water. En dan vergelijkt Dieter Wim met Baloe de beer. Oeps!



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Columbussen is helemaal Dieter z’n dada: slapen waar het lot je brengt, vissen in het meer, het ritme van de natuur volgen. Maar de vrouw van Dieter staat net iets anders in het leven. Dat ontdekten ze tijdens hun eerste reis samen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

We kennen Dieter natuurlijk allemaal uit Down the road. Een programma dat zijn leven verrijkt heeft. Hij ging op stap met stap voor stap pure mensen, die toevallig een beperking hebben. Maar iedereen heeft beperkingen, ook Dieter.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Tijd voor een controle aan de grens! Dieter vindt het allemaal grappig en maakt zelfs mopjes tegen de agent. Maar Wim kan er iets minder mee lachen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wim en Dieter vinden een prachtige slaapplek dankzij local Marko. En daar stopt het niet: naast liters wijn worden ze ook nog getrakteerd op een heerlijke zelfgemaakte maaltijd. En de twee houden zich niet in. Het wordt een rijkelijke avond, waar Wim in de bus nog van moet bekomen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Dieter en Wim eindigen de tocht in ‘hun Peru’, op een prachtige heuvel in de natuur. Ze klinken op een prachtige tocht met de Columbus. Maar Dieter kan het toch niet laten om Baloe een beetje te pesten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.