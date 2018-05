Dierenprogramma 'Animalitis' van Dieter Coppens gaat van start MVO

14 mei 2018

07u00

Bron: één 0 TV Vanaf 14 mei gaat 'Animalitis', het nieuwe dierenprogramma van Dieter Coppens, van start. Coppens volgt enkele dierengeneeskundigen in binnen- en buitenland op een doorsnee werkdag, die niet altijd zo 'doorsnee' is als men zou denken.

Van een chihuahua die een hartoperatie moet ondergaan tot een bronstige panda of een gekwetste waterbok, Dieter ziet het allemaal in de praktijken van de experts. "Het is een voorrecht om in het zog van zo’n getalenteerde mensen mee te mogen lopen. Als kind wilde ik altijd al bioloog worden en dankzij dit programma kan ik vanop de eerste rij meemaken hoe mijn leven als bioloog er zou uitzien." Hij steekt dan ook zelf al en toe de handen uit de mouwen om één van de artsen bij te staan.

'Animalitis', vanaf maandag 14 mei, 20u40 op één.