Die keer dat Donald Trump 'dag' kwam zeggen tegen Dina Tersago De Slimste Mens ter Wereld, aflevering 18 Mark Coenegracht & TDS

23u06 0 VIER TV De schijnbaar simpele tactiek om in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ genadeloos toe te slaan met perfecte foto- en filmrondes, is ex-VRT-Nieuwsbaas en huidig Amerika-watcher Björn Soenens bij zijn vijfde deelname zuur opgebroken. Zijn wankele ronde zorgde meteen voor een retour per direct naar New York.

“Het was hopeloos”, gaf Soenens na afloop van de finale grif toe. Mogelijk mag hij wel nog opdraven voor de finale-weken, midden december. Terwijl Soenens nog maar een schim was van de zelfzekere man die de voorbije afleveringen verbaasde met een zeer gefocuste aanpak, was het nieuwkomer Dina Tersago die aangenaam verraste. De voormalige Miss België en presentatrice bij VTM heeft blijkbaar het ideale profiel voor een quiz als ‘De Slimste Mens’. Ze had wegens zwanger erg veel tijd om veel te lezen en te leren, ze is verslingerd aan nutteloze weetjes, zoals de voornamen van kinderen van BV’s en van internationale sterren, ze legt goede linken en ze heeft enig geluk bij het gokken. Een goeie mix om het ver te schoppen in het spelletje van Van Looy.

De leukste quotes

Dina (over De Slimste Mens): “Ik ben echt een grote fan van het programma en ik ben blij dat ik uiteindelijk toch ja heb gezegd”.

Dina (of ze Slimste Mens kan worden): “Neen, ik denk echt niet dat ik De Slimste Mens kan worden. Ik heb niet genoeg kennis over verschillende dingen en niet genoeg parate kennis. Het komt soms gewoon niet”.

Dina (over haar voorbereiding): “Ik was zwanger toen je de vraag stelde of ik wilde deelnemen. Nadien ben ik alleen maar zwangerder geworden. Ik las en lees elke dag de krant. Maar de voorbije maanden nam ik foto’s van de artikels waarvan ik dacht dat je er wat over zou kunnen vragen. Ik heb al die foto’s opgeslagen in een mapje De Slimste Mens in mijn iCloud en die nadien allemaal terug bekeken. Zeker 400 foto’s. En mijn nichtje, dat geschiedenis geeft, is geschiedenis komen geven. Ik heb ook veel dingen zelf opgezocht”. Waarop jurylid Philippe Geubels met uitgestreken gezicht zegt: “Als je nu niet wint ga je jezelf wel belachelijk maken”.

Filip (over Wittekerke en Kürt Rogiers): “Ik was Wielemans. Ik heb leren lopen bij Wittekerke. Eens ik kon lopen ben ik weggelopen”.

Dina (over one night stands): “Ik viel destijds op ruige types. En Filip Peeters was zo’n beetje ruig. Hij is nog altijd ruig, maar ondertussen zijn we getrouwd”.

Dina (over de Amerikaanse president Trump): “Toen ik Miss België was moest ik meedoen aan Miss Universe. Trump was toen de producer van de tv-show. Na afloop kwam hij daar alle meisjes een hand geven. Maar ik weet absoluut niet meer wat ik toen gezegd heb”.

Erik (over juryleden Geubels en Asporaat): “Dat is zo prachtig om zien: een zwart/wit foto van een tweeling”. Waarop Geubels: “Het enige grote verschil is: hij praat sneller en ik mag discotheken binnen”.

Geubels (over de kandidaten): “Ik hoop dat we straks met alle drie nog iets gaan drinken en dat twee anderen dan ook nog afhaken”.

Asporaat (als Dina toegeeft dat ze nog met Geubels heeft gekust in Mag ik U Kussen?): “Echt? Jij?” En Geubels: “Ja, de andere twee waren Kris en Yves”. En Dina: “En die had ik al gekust”.

Dina (over internationale topmodellen): “Ik voelde mij een dwerg toen ik daar tussen stond. En voor de rest heb ik daar niet veel tegen gezegd”.

Geubels (hoe hij wat doet ten koste van het ‘goede doel’): “Dat was voor De Kruitfabriek. Echt gebeurd. Ik wilde met Pamela Anderson op de foto. Dik tegen haar goesting. We hebben toen gezegd dat het voor Make A Wish enzo was. Toen wilde ze wel”.

Geubels (tegen Asporaat): “Hebben jullie dat in Holland, onderwijs?” (na een vraag over minister Crevits).

Geubels (over schelden in het verkeer): “Ik durf ook wel eens het geduld te verliezen in het verkeer, Erik. Wat ik dan roep? Deugniet enzo”.

Filip (tegen Erik, bij een vraag over de film Ad Fundum): “De eerste film die je gedraaid hebt, maar ik weet de titel niet meer”.

Geubels (over co-housing): “Mijn schoonmoeder is overleden. Wat ze had? Niet veel. Wat geld, wat juwelen, …”.

Filip (over de nieuwe groep KLUBBB3): “Christoff en Jantje. Jantie godverdorie. Het komt niet meer…” (hij zocht Jan Smit).

Geubels (na een vraag over Pieter Timmers en terroristen): “Wel slim dat ze de naam van een zwemmer hebben genomen om onder te duiken”.

Asporaat: “Of ik asielzoekers in huis zou nemen? De buren thuis denken dat wij asielzoekers zijn”.

Filip Peeters (na een slecht antwoord): “Ik dacht boer let op uw eieren, maar het is boer let op uw ganzen”.

Hilarische momenten

Nederlander Jandino Asporaat gaat helemaal strijk bij een quote van Geubels dat Erik Van Looy niet te veel mag lachen omdat hij recht tegenover hem zit en regelrecht in zijn mond kan kijken. “Hij heeft zijn tanden laten zoutstralen, echt waar, geen mop, en ze zijn vergeten zijn gezicht af te zetten”.

Dina Tersago en Filip Peeters kunnen het duidelijk goed vinden met elkaar. Ze starten een onderonsje over kippen, eieren en Mechelse Koekoeken. Waarop Asporaat verder doorboomt over een ontplofte cavia en een Pommeriaan. “We hadden vroeger kippen. Ik de vriezer, dat vond ik wel leuk”, vindt Asporaat.

Erik Van Looy geeft nog eens een tip en beeldt Jean-Marie Pfaff uit. Goed zelfs, want Filip Peeters weet over wie het gaat. Waarop Geubels verder borduurt: “Ja, ik ben tevreden over mijn naam. Ik kan enkel moeilijk een hotel boeken in Israel”.

Geubels legt uit waarom hij ‘brug 9’ zegt na een vraag van Erik Van Looy over de ‘pont neuf’ in Parijs. “Ik snap die mop helemaal niet, maar Erik vroeg om dat te zeggen”, vertelt Philippe.

Kantelmomenten

De ‘3-6-9’-openingsronde is een maatje voor niets, waarna Soenens de beste start neemt en Dina Tersago prima in de slipstream zit.

Peeters verliest tijd, maar het is Soenens die het grote slachtoffer wordt van de ‘Puzzel’-ronde, die dan weer perfect wordt afgerond door de ex-miss.

In zijn specialiteit, zwaar scoren in de foto- en filmpjes-ronde, laat Soenens het helemaal afweten. Dina weet wel te scoren en verrast door zelfs veel te weten over Anderlecht en zijn nieuwe trainer. Toch is het Peeters die dankzij extra seconden bij de vraag van Björn, vooralsnog wint.

In de finale is Soenens geen partij voor Tersago. De eindstand 139-0 spreekt boekdelen.

De eindscore (voor het finalespel)

Filip Peeters 405 sec.

Dina Tersago 359 sec.

Björn Soenens 200 sec.

De stand

1. Dalilla Hermans 9 deelnames 5 overwinningen

2. Goedele Wachters 8 deelnames 4 overwinningen

3. Bill Barberis 5 deelnames 1 overwinning

4. Björn Soenens 4 deelnames 1 overwinning

5. Elodie Ouedraogo 3 deelnames 2 overwinningen

6. Frances Lefebure 3 deelnames 1 overwinning

7. Filip Peeters 2 deelnames 2 overwinningen

Nieuwkomer

Politicus Jean-Marie Dedecker