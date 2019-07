Die fletse zomer maken ze goed in de herfst: drie grote zenders investeren fors in het tv-najaar Redactie

15 juli 2019

00u00 0 TV Bij gebrek aan een spannend aanbod is het tegenwoordig toch vaak zappen geblazen. Maar vanaf eind augustus willen de Vlaamse zenders de fletse zomer goedmaken. Meer dan vorig jaar wordt er fors ingezet om kijkers te lokken.

VTM

Alles komt terug

VTM wil scoren in de herfst en haalt daarvoor veel zekerheden uit de kast. Er komen nieuwe seizoenen van het succesvolle 'Boer zkt vrouw. De wereld rond', 'Belgium's Got Talent' en 'Make Belgium Great Again' met Frances Lefebure. Ook Nathalie Meskens keert terug als immer goedlachse gastvrouw in 'Beste kijkers'. De broers Coppens herzagen hun succesformule in 'Het lichaam van Coppens' en komen met een zevende seizoen. En dan is er nog 'Groeten uit', de teletijdmachine die BV's en hun kinderen terugflitst naar vroeger.

VTM zet opnieuw voluit in op Koen Wauters. Zo beleeft hij alweer vier uitzonderlijke avonturen met al even uitzonderlijke Vlamingen in 'Over winnaars'. In 'Wat een jaar' is hij gastheer, zijn teamkapiteins zijn Nathalie Meskens en Jonas Van Geel. Luk Alloo gaat opnieuw de baan op met de wegpolitie, en er komt ook een nieuwe docureeks over het doen en laten van 'De luchtpolitie'. VTM zal in het najaar ook flink wat aandacht besteden aan de goededoelenactie 'Rode Neuzen Dag'.

Loïc, de nieuwe Sandra

In de vooravond gaat VTM's nieuwe kok Loïc Van Impe van start. Hij moet en zal meer schwung brengen op tv - precies wat ontbrak bij Sandra Bekkari. 'De Buurtpolitie' krijgt een lichte opfrisbeurt. 'VTM Nieuws' en 'Familie' blijven sterkhouders.

De start van het najaar wordt door koning voetbal wel meteen in de war gestuurd. Door de wedstrijd San Marino-België, op vrijdag 6 september, zal het nieuwe seizoen van 'Belgium's Got Talent' wellicht pas op de 13de beginnen. Vermoedelijk start ook de maandagherfstprogrammatie pas op 16 september. In dit geval is de wedstrijd Schotland-België, op maandag 9 september, de spelbreker. In totaal toont VTM, die de uitzendrechten heeft voor de kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels, dit najaar liefst zes matchen.

VIER

Gert, Gert en nog eens Gert

De kleinste van de grote drie zenders sloot de deuren voor de zomer later dan anders, en begint ook als eerste aan het najaar. Met dank aan het voetbal. Al op vrijdag 26 juli start de Belgische competitie - als Beerschot geen stokken in de wielen steekt, tenminste - en wordt ook 'Sports Late Night' op gang getrapt. De overige programma's beginnen pas eind augustus.

Al een paar jaar werkt VIER - met vallen en opstaan - aan een catalogus met sterkhouders. En daar kan de zender dit najaar op terugvallen. Zo is Gert Verhulst op korte tijd uitgegroeid tot de spreekwoordelijke aorta van VIER. De volgende weken neemt hij 'De Battle' op, waarbij hij in duo met - alweer - James Cooke de handschoen opneemt tegen de Nederlandse actrice Katja Schuurman en de Nederlands-Marokkaanse komiek Najib Amhali. 'De Battle' zal pas later op VIER worden uitgezonden.

Geen nood, in september vertoeven Gert en James alweer op hun jacht voor een nieuwe reeks van 'Gert Late Night'. Half oktober verhuist Verhulst dan naar 'Dancing with the Stars', dat hij deze keer zal presenteren met Kat Kerkhofs.

Eindelijk, de Callboys

Komen er ook aan: nieuwe seizoenen van 'Bake Off Vlaanderen', 'De rechtbank' en - drie jaar na de eerste reeks - het langverwachte vervolg van 'Callboys'. 'Gert Late Night' wordt traditioneel midden oktober opgevolgd door Erik Van Looy en het al zeventiende (!) seizoen van 'De slimste mens ter wereld'. Naar verluidt is zijn zoektocht naar kandidaten meer dan ooit een slopende opdracht, aangezien noch VRT, noch Medialaan erg happig is om grote namen te leveren.

Tot slot, opvallend: het vervolg van 'Niveau 4', de gesmaakte docureeks van Eric Goens, wordt doorgeschoven naar volgend jaar. En ook 'Help, mijn borsten staan online' met Evi Hanssen, dat al afgelopen voorjaar werd aangekondigd, verschuift naar 2020.

één

Sven de Leijer palmt de zondagavond in

'De zondag is van ons': dat is het statement van Eén voor het najaar. Al bij de start pakt de zender op zondagavond uit met de fictiereeks 'Grenslanders', met onder anderen Koen de Bouw, Jasmine Sendar en Wim Willaert, en de quiz 'Donderen in Keulen'. Dat is het nieuwe, grote tv-project van Woestijnvis voor Eén.

Quizmaster Sven de Leijer gaat na hoe ze in andere landen omgaan met wat voor ons alledaagse uitspraken zijn. In de studio moeten teams met bekende en minder bekende Vlamingen inschatten wat er gaat gebeuren. Na het eerste zondagoffensief pakt Eén nog uit met 'Kamp Waes' en de al in de prijzen gevallen fictiereeks 'De twaalf'. Later volgt ook een nieuw seizoen van 'Kalmte kan u redden'.

In de week blijft de klassieke vooravond op post: aan het blok 'Journaal Update', 'Dagelijkse kost', 'Blokken', 'Journaal', Iedereen beroemd' en 'Thuis' verandert niets. In primetime start Eén met 'Merci voor de muziek', de show van Bart Peeters en Nora Gharib waarin ze gewone Vlamingen verrassen, bedanken en troosten met muziek. Philippe Geubels speelt in 'Geub' de hoofdrol als een fictieve versie van zichzelf. 'Circle of Life' is een reportagereeks van Lieve Blancquaert, waarin ze de verschillende fases van ons leven samenbrengt. Verder komen er nieuwe afleveringen van 'Het huis', dat na twee seizoenen weer naar Vlaanderen komt, 'Het gezin', 'Mij overkomt het niet', 'Spoed 24/7' en 'Pano'.

Eén van de blikvangers van het Eén-najaar wordt ongetwijfeld de nieuwe laatavondtalkshow van Danira Boukhriss Terkessidis, die 'Van Gils & gasten' opvolgt. Danira zal op haar eigen manier het nieuwsthema van de dag fileren.

En op Canvas...

Canvas brengt in september onmiddellijk het duo 'Terzake' en 'De afspraak' weer in stelling. Ook 'De ideale wereld' en 'Alleen Elvis blijft bestaan' krijgen een vervolg. Er komen ook nieuwe seizoenen van 'De wissel van de macht', 'Belpop' en 'Kinderen van het verzet'.