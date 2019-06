Deze zomer niks op tv? Wél op VTM GO en VRT NU Mark Coenegracht MVO

26 juni 2019

00u00 0 TV Series kijken waar, wanneer en hoelang je het wil: dat is de succesformule achter online videoplatformen als VRT NU en het jongere VTM GO. Nu we een saaie tv-zomer tegemoet gaan, zouden we weleens massaal naar onze smartphone kunnen grijpen, want daar is het aanbod eindeloos.

Het kijkgedrag van de Vlamingen evolueert. Enkel bij 'must-see'-tv, zoals de finale van 'The Voice' of de seizoensfinale van 'Familie' of 'Thuis', kruipen we nog met z'n allen voor televisie. Maar daarnaast verruilen we het grote beeldscherm steeds vaker voor onze smartphone. Daar is het aanbod aan series en programma's immers eindeloos, met Netflix als grote pionier. Ook VRT en Medialaan sprongen al op de trein van de online videoplatformen. Zo lanceerde de openbare omroep VRT NU in 2017 en kwam VTM GO er in april van dit jaar. SBS biedt zijn programma's voorlopig enkel aan via de websites van VIER en VIJF.

Op VTM GO, waar je naast de programma's uit het zendschema ook heel wat reeksen uit het VTM-archief en buitenlandse series vindt, wordt er vooral gebingewatcht: tijdens het weekend kijkt meer dan een kwart van de VTM GO-bezoekers minstens drie afleveringen van dezelfde serie op één dag. In totaal haalde het platform van VTM sinds de lancering zo al 2 miljoen views van volledige afleveringen.

Schild & Vrienden

Op VRT NU kan de kijker gratis het aanbod van de VRT-netten raadplegen en filmpjes van de verschillende radiozenders bekijken. De programma's worden er ook live gestreamd en zijn te bekijken tot 30 dagen na de uitzending. Leuk detail, net voor de vakantieuittocht: de programma's kunnen ook in het buitenland bekeken worden. Afgelopen jaar werden via VRT NU net geen 53 miljoen programma's gestart. De 'Pano' over Schild & Vrienden werd er 172.357 keer aangeklikt en was daarmee het best bekeken programma van 2018.

BUITENLANDSE SERIES ‘TO WATCH’ OP VTM GO

Genoeg van de herhalingen van 'Lili en Marleen' en 'De kotmadam'? Op VTM GO staan een heleboel buitenlandse series waarmee je vlot de zomer doorkomt.

'Snowfall'

Amerikaans debuut Adil en Bilall

Een pareltje met een Vlaamse toets, want de misdaadreeks 'Snowfall' is het Amerikaanse debuut van Adil El Arbi en Bilall Fallah. De twee breinen achter 'Patser' namen de regie van de eerste twee afleveringen op zich. "'Snowfall' gaat over cocaïne, crack, de hoods, moorden, snuiven en natuurlijk seks. Gewoon over keiveel shit", aldus Adil.

'Locked Up'

Tussen 'Gent West' en 'La Casa De Papel'

De Spaanse sfeer uit 'La Casa De Papel' en de thematiek van 'Gent West': dat is 'Locked Up'. De jonge Macarena Ferreiro belandt in die reeks in een zwaar beveiligde vrouwengevangenis. Ze zit er opgesloten voor het ontvreemden van 9 miljoen euro: geld dat nog altijd begraven ligt. Macarena komt de miljoenen op het spoor, maar ze heeft - uiteraard - concurrentie.

In het eerste seizoen komen er nog behoorlijk wat clichés aan bod. In het tweede krijgt de serie daarentegen 'Orange Is The New Black'-allures.

'Lifeline'

Spaanse ziekenhuisthriller

In de Spaanse serie 'Lifeline' wil chirurg Alex graag aan de slag in de meest prestigieuze privékliniek van Europa. Om zijn reputatie een boost te geven, gaat hij steeds harder werken en raakt hij verslaafd aan drugs. Net wanneer hij zijn carrièredromen lijkt waar te maken, krijgt hij een zware hartaanval. Hij wordt succesvol geopereerd, maar hij krijgt steeds vaker bizarre dromen over zijn donor. En hoe die aan z'n einde kwam.

'VENI VIDI VICI'

Zweedse reeks over Deense regisseur

'VENI VIDI VICI' is een Zweedse productie, maar focust op het leven van een Deense filmregisseur die zijn beste dagen heeft gekend. Zijn werk krijgt slechte reviews en hij heeft dringend een andere job nodig. Geen Scandinavische krimi deze keer, maar hartverwarmende en zelfs komische scènes.