Deze week in 'Pop-Up Rechtbank': "36.000 euro kwijt, en de verzekering zegt foert"

11 april 2019

"Wij zouden wel door een muur kunnen lopen van frustratie", zegt het radeloze koppel Tony (45) en Sandra (44), die u deze week ziet in 'Pop-Up Rechtbank', in Dag Allemaal. De diefstal van hun caravan raakte opgelost, maar na twee jaar wachten ze nog altijd op hun centen.

Wat op het eerste gezicht een eenvoudige herstelling zou worden, draaide voor Tony en Sandra uit op een nachtmerrie. Terwijl hun caravan zich op het terrein van de verkoper bevond, sloeg een dievenbende ’s nachts toe. Ze gingen aan de haal met enkele caravans, waaronder ook die van Tony en zijn vrouw. “Wij waren nog niet direct in paniek”, vertelt Tony ons, “want de man bij wie we onze caravan hadden ­gekocht, zei ons dat hij verzekerd was tegen diefstal.”

Alles zou dus snel in orde komen?

Dat werd ons gegarandeerd, ja. Daarom kochten we in tussentijd al een nieuwe caravan bij hem, in afwachting van mijn centen die ik zou krijgen van zijn verzekering.

Maar die centen zijn er dus nooit gekomen?

Op een dag kregen wij droogweg een berichtje van zijn verzekering: ‘Wij zien geen enkele reden waarom we ­zouden overgaan tot betaling’. Zonder verdere uitleg. Op zo’n moment zou je door de muur kunnen lopen van frustratie.

Nochtans werden de daders intussen gevat, hé.

Na een inbraak bij dezelfde dealer werden de daders opgepakt. Zij bekenden toen ook dat ze onze caravan hadden gestolen, maar daar was geen spoor meer van. Ze werden veroordeeld en moesten ons vergoeden voor de geleden schade.

Maar dat is nooit gebeurd?

Na acht maanden werden ze vrijgelaten en zijn ze met de noorderzon verdwenen. Ons geld hebben we nooit gezien en ik vrees ook niet dat er van die kant nog iets zal komen.

En ondertussen doet de ­verzekering alsof haar neus bloedt?

Terwijl zij ons toch van in het begin hadden kunnen uitbetalen en de schade konden verhalen op de veroordeelde daders. Dat zou toch logisch geweest zijn? Onze advocaat is nu nog steeds aan het procederen tegen de verzekering van de tegenpartij. Wij zijn intussen wel 36.000 euro van onze spaarcenten kwijt en zij zeggen simpelweg ‘foert’.

Als ze de daders nooit hadden gevonden...

(pikt in) Die bedenking hebben wij ons ook al gemaakt. Dan hadden wij onze centen ­misschien al lang gekregen. Nu blijven we maar in het ­ongewisse.

'Pop-Up Rechtbank'