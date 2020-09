Deze week in ‘Familie’: Zwaar gehavende Amelie duikt plots op bij Jonas en Lars De Wulf raakt zwaar in de knoei MC

06 september 2020

17u00

Bron: VTM 0 TV Heftige tijden in de VTM-soap ‘ Heftige tijden in de VTM-soap ‘ Familie ’. Dat maakt acteur Kürt Rogiers vooral blij. “Het was vorige week al superspannend en deze week schakelen we nog een versnelling hoger. Met een resem onverwachte wendingen en gebeurtenissen die voor veel drama’s en miserie gaan zorgen”, klinkt het bij Kürt.



Dat Jonas (David Cantens) zwaar verliefd is op Stefanie (Jasmijn van Hoof) weten we al. Het lijkt zelfs allemaal rozengeur en maneschijn. Maar dan gaat de deur van de slaapkamer van Jonas plots open en staat een zwaar gehavende Amelie (Erika Van Tielen) voor zijn bed. Die tragische terugkeer van Amelie gaat zware gevolgen hebben. Want wat gebeurt er als Stefanie komt aankloppen.?! Ze wordt op de meest onhandige manier door Jonas naar huis gestuurd. Laat Stefanie zich zomaar afwimpelen? Miserie op komst!

En dan is er de introductie van Raven, vertolkt door nieuwkomer Aaron Blommaert. Lars De Wulf ziet zijn onbekende zoon voor het eerst op de begrafenis van Kathleen (Ann Van den Broeck), waar hij vrijdag, live overigens, een liedje voor haar zong. Deze week vertelt Lars Raven eindelijk wat er aan de hand is tussen hen. Het nieuws slaat in als een bom bij Raven, die na enige tijd vrede lijkt te nemen met de situatie. Maar dan komt Mathias (Peter Bulckaen) opnieuw roet in het eten strooien. Hij maakt Raven duidelijk dat Lars eigenlijk al heel zijn leven weet dat hij een zoon, Raven dus, heeft… En dat nieuws gaat heel ‘Familie’ weer eens overhoop gooien….

