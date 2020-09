Deze week in 'Familie': Twijfels, afdreiging en belediging... Kan het leven van Amélie nog ellendiger worden? MC

20 september 2020

Rotzooi en miserie deze week in ‘Familie’. Vooral dan voor Amélie (Erika Van Tielen) en Hanne (Margot Hallemans). Haar zoveelste ontsnappingspoging is alweer mislukt. Ze maakt aan haar ontvoerder en psychopaat Tony (Jeroen Van Dyck) duidelijk dat haar baby Gaston de enige reden is dat ze weg wil. Ze wil absoluut dat Gaston bij zijn echte papa terecht komt. ‘Ik vraag alleen maar af en toe een foto. En ik blijf hier bij u’, klinkt het. Maar Tony blijkt niet te vermurwen. ‘Gaston hoort hier bij ons…’.

Voor Amélie (Erika Van Tielen) wordt het een absoluut ellendige rotweek. Het begint al bij haar vriend en behoeder Jonas (David Cantens) die vragen heeft. ‘Hoe zit dat tussen ons?’, vraagt hij haar. Maar veel goeie hoop geeft Amélie hem niet. ‘Ge moet niet te veel terug verwachten. Ik kan u geen zekerheden geven. Of wil je seks?’, vraagt zij hem.

Deze week wordt ook duidelijk dat inspecteur De Pelsmaeker (Leendert De Vis) Amélie nog steeds in zijn greep heeft. ‘Ik heb andere plannen met u. Gij gaat opnieuw voor mij werken’, maakt hij haar duidelijk. Waarop Amélie hem vraagt of hij haar opnieuw wil verkrachten. Maar De Pelsmaeker laat niet los. Hij laat haar voelen dat Jonas wel eens gevaar zou kunnen lopen als ze te eigenwijs wordt. ‘Gij ziet Jonas graag hé…’, klinkt het erg dreigend.

En ook madame Brigitte (Janine Bischops) laat zich van haar slechtste kant zien. Zij duikt op in het café en lacht haar dochter Amélie meteen uit. ‘Waar hebt ge gezeten? Ibiza?’, vraagt ze smalend. Waarop ze een glazen neen een fles champagne bestelt om te klinken op haar ‘verloren dochter’.