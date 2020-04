Deze week in ‘Familie’: slaat verpleger Tony weer toe? MC

12 april 2020

19u00

Bron: VTM 0

TV Beklijvende, beklemmende beelden deze week in de VTM-soap 'Familie', waar verpleger Tony weer zijn meest beangstigende duistere kantje laat zien. Hanne (Margot Hallemans) neemt een kijkje in het huis van buurman Tony (Jeroen Van Dyck), maar wordt door hem betrapt. Ze neemt zo snel als kan afscheid van hem, maar als ze de deur wil openen, blijkt die op slot. De blik van Tony doet het ergste vermoeden…

Goed nieuws dan weer voor de fans van verpleegster Vanessa (Karen Damen). Tot grote verbazing van Benny (Roel Vanderstukken) duikt ze plots op samen met Alfons (Jaak Van Assche). Die wil niet meer naar het rusthuis en heeft Vanessa, die ontslagen is na vermeende diefstallen, gebeld met de vraag of zij zijn thuisverpleegster wil worden. Benny is meer dan op zijn hoede. “Ge gaat geen misbruik maken van zijn goedgelovigheid of zijn situatie”, klinkt het.

En dan zijn er nog de bevreemdende beelden van Cédric (Yanni Bourguignon) die meent dat hij Alex (Dorien Reynaert) in de lobby van het hotel herkend is. Hij gaat naar haar toe in de bar…