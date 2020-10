Deze week in ‘Familie’: Patrick zorgt voor meest stuntelige huwelijksaanzoek ooit MC

04 oktober 2020

19u00

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) TV Liefde overwint alles. Zelfs in ‘ Liefde overwint alles. Zelfs in ‘ Familie ’, al durft een huwelijksaanzoek wel eens hopeloos de mist ingaan. Zoals deze week wordt aangetoond door Patrick (Ludo Hellinx), die zijn grote vlam Jenny (Hilde Van Haesendonck) ten huwelijk vraagt. Zal Jenny dus wel daadwerkelijk haar jawoord uitspreken?

Maxime De Winne, die in ‘Familie’ de rol speelt van Quinten, heeft ook belangrijk nieuws in verband met de komst van baby Gaston die door Hanne (Margot Hallemans) voor zijn deur is afgezet. Hanne en Quinten hebben elkaar al maanden niet meer gezien. Dat heeft tot grote problemen geleid bij Quinten. “De drank heeft mij helemaal in zijn macht. En ik besef dat het zo niet verder kan”, zo verklapt Maxime over zijn alter ego Quinten. “Ik ga me laten opnemen. Ik mag morgen al naar het afkickcentrum vertrekken.” Maar wat gaat er dan gebeuren met Gaston?

Ook in de verhaallijn van Lars (Kürt Rogiers) en Raven (Aaron Blommaert) komt er schot. En dan nog wel op spectaculaire wijze. Lars stapt zomaar het café binnen waar zijn ‘nieuwe’ zoon Raven aan het babbelen is met Mathias (Peter Bulckaen). Lars laat Raven een geluidsopname horen die niets aan de verbeelding overlaat. Mathias heeft zwaar gelogen tegen Raven.

