Deze week in ‘Familie’: Lars heeft een kind, maar weet het niet en Quinten grijpt weer naar de fles MVO

19 april 2020

19u00 4 TV De realiteit van de corona-lockdown heeft de gebeurtenissen in de VTM-soap ‘Familie’ ingehaald. Na deze week moet de VTM-soap, net als ‘Thuis’, noodgedwongen stoppen. Voorlopig is het bovendien onduidelijk wanneer beide soapreeksen zullen hervatten.



In afwachting van betere tijden, beleven de ‘Familie’-fans alvast een spannende (voorlopige) slotweek. Kathleen (Ann Van den broeck) vertelt Mathias (Peter Bulckaen) dat ze een zoon heeft van Lars (Kürt Rogiers). Waarop Mathias uiteraard vraagt of Kathleen ook van plan is om dat nieuws te melden aan Lars…

Tussen Stefanie (Jasmijn van Hoof) en Guido (Vincent Banic) gaat het, na de pijnlijke en mislukte huwelijksaanvraag op het voetbalplein van Anderlecht, alsmaar slechter. Guido is keihard: ‘Ge wilt niet met mij trouwen. Ge wilt gewoon nog wat rondneuken’, gooit hij haar in het gezicht. Een breuk lijkt onvermijdelijk. ‘Voor mij is het gedaan. Sorry’, zegt Stefanie.

Amelie (Erika Van Tielen) brengt Jonas (David Cantens) een bezoekje, maar ontdekt dat hij niet alleen in bed ligt. Vanessa (Karen Damen) heeft Alfons (Jaak Van Assche) dan weer een liedje aangeleerd. Alfons wil wat graag aan zijn familie zijn versie van ‘Edelweiss’ laten horen.

En dan is er nog de trieste evolutie van Quinten (Maxime De Winne). Die weet nog steeds niet waar Hannah (Margot Hallemans) is. Zijn oude drankverslaving lijkt een gemakkelijk toevluchtsoord. En Tony (Jeroen Van Dyck) is maar wat graag een gewillige drankpartner