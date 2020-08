Deze week in ‘Familie’: Jonas staat voor een dilemma en Lars komt oog in oog te staan met zijn zoon MC

30 augustus 2020

TV Het is duidelijk: de extra week die 'Familie' kreeg door een week voor de grote tv-herstart te beginnen, heeft voor een vliegende start gezorgd. De stress en de spanning die vorige week al werden opgebouwd, krijgen een spectaculair vervolg.

We weten inmiddels dat Hanne bevallen is en dat nieuws krijgt Quinten (Maxime De Winne) nu ook. En nog wel op een heel erg bijzondere manier: via een brief, met daarin de foto van een baby en de vermelding ‘Gaston Godderis 28/8/20 18:02’. Een foto die door psychopaat Tony (Jeroen Van Dyck), die al die tijd zwangere Hanne (Margot Hellemans) heeft opgesloten, is verstuurd. Een compleet geëmotioneerde Quinten wordt, zoals dat moet door een fijne familie, op een wel heel bijzondere manier gesteund. Opvallend bij de familie-bijeenkomst is de aanwezigheid van twee wel heel erg bekende figuren.

Net als vorige week, eist Lars De Wulf (Kürt Rogiers) ook deze week weer flink wat aandacht op. We weten nu dat hij een zoon heeft van Kathleen (Ann Van den Broeck), dat heeft zij na aanstoken van Mathias (Peter Bulckaen) zelf verteld, maar voor de twee samen hun zoon Raven kunnen ontmoeten, sterft Kathleen. Dus blijft er voor Lars niks anders over dan zijn onbekende zoon zelf te bellen. En wat later voor het eerst oog in oog met hem te staan op de begrafenis van Kathleen. Een bijzonder emotioneel moment…