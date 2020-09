Deze week in ‘Familie’: hoeveel rotzooi en miserie kunnen Jonas en Quinten nog aan voor ze écht breken? MC

27 september 2020

17u00 0 TV Het wordt een pokkenweek in ‘ Het wordt een pokkenweek in ‘ Familie ’ voor Jonas (David Cantens), Lars (Kürt Rogiers) en Quinten (Maxime De Winne). Vooral voor Jonas ziet het er niet goed uit. De door en door slechte inspecteur De Pelsmaeker (Leendert De Vis) wil de moord op Florian in de schoenen schuiven van Jonas. Bijzonder penibel, want die heeft al een behoorlijk zwaar strafblad.



Even erg is dat Amélie (Erika Van Tielen), die pas opnieuw bij hem is komen aankloppen, dat allemaal zomaar laat gebeuren. Maar Brigitte (Janine Bischops) laat dat niet over zich heen gaan. Ze confronteert haar dochter keihard met de feiten…

Ook voor Lars zijn het alweer moeilijke tijden. Hij raakt maar niet in balans met Raven (Aaron Blommaert), zijn ‘nieuwe’ zoon. Deze week moet hij van Rudi (Werner De Smedt) vernemen dat die een fijne fotoshoot met de knappe Raven zal doen, maar dat die hem verboden heeft om zijn vader op de set toe te laten.

Tussen alle miserie door is er ook goed nieuws in ‘Familie’. Baby Gaston heeft een officiële nieuwe naam gekregen en zal voortaan door het leven gaan als Gaston Van den Bossche.

Maar niet te veel goed nieuws. Voor Quinten, de papa van Gaston, blijft de schaduw van het alcoholmonster rondwaren. Quinten blijft Hanne te hard missen. En zijn grootste tegenstander en gevaar zit in zijn binnenzak…

‘Familie’, van maandag tot vrijdag op VTM omstreeks 20 uur

