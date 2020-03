Deze week in ‘Familie’: het moment waarop Jenny het aftrapt bij Patrick, en vertrekt Lars naar het buitenland? MC

15 maart 2020

19u00 10 TV Of het coronavirus zal toeslaan in ‘Familie’ blijft voorlopig een open vraag, maar aan spanning en nieuwe wendingen deze week alvast geen gebrek. Zo zorgt het amoureuze spel van Lizzy (Hilde De Baerdemaeker) met haar ex-lief Benny (Roel Vanderstukken) voor veel miserie.

Vorige week al pakte Robyn (Jits Van Belle) haar koffers en bolde het af, en deze week dumpt Jenny (Hilde Van Haesendonck) haar partner Patrick (Ludo Hellinx). Ze pikt het niet dat hij haar niet heeft gewaarschuwd dat dochter Robyn in de miserie zat door Lizzy. “Wie aan mijn dochter raakt, raakt aan mij”, klinkt het hard. “Jij had deze miserie kunnen voorkomen.” Benny maakt Robyn dan weer via haar antwoordapparaat duidelijk dat hij en Lizzy weer een koppel zijn. Dat belooft dus weinig goeds.

Nog meer nieuws: Lars De Wulf (Kürt Rogiers) vertelt aan Véronique (Sandrine André) dat hij een geweldig jobaanbod heeft gekregen in het buitenland. Maar Lars is niet overtuigd. “Ik ga erover nadenken”, klinkt het. Dat vindt Véronique dan weer vreemd. Tot Lars vertelt dat hij voor twee jaar naar Singapore moet trekken als hij de job aanneemt.