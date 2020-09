Deze week in ‘Familie’: Hanne probeert weer te ontsnappen en vertrekken Lars en Véronique naar Singapore? MC

13 september 2020

17u00 0 TV Ook de komende week staat er in ‘Familie' heel wat spanning, sensatie en ellende op het menu. Vertrekken Lars De Wulf (Kürt Rogiers) en Véronique Van den Bossche (Sandrine André) dan toch naar Singapore waardoor Brigitte (Janine Bischops), de bitchy moeder van Lars, de grote baas kan blijven? En kan de pas bevallen Hanne (Margot Hallemans) deze keer wel ontsnappen uit de klauwen van psychopaat Tony (Jeroen Van Dyck)?



Aan Janine Bischops, in het echte leven de zachtaardigheid zelf en alles behalve de venijnige bitch die ze meesterlijk neerzet op de set van ‘Familie’, om tekst en uitleg te geven over de wendingen deze week. “Brigitte ziet het vertrek van Lars en Véronique naar Singapore uiteraard echt zitten. Dat wil immers zeggen dat ze dan toch CEO zal kunnen blijven. En dus laat ze drank en versnaperingen al klaar zetten”, klinkt het bij Janine. “Lars ziet dan weer erg af van het feit dat z'n zoon Raven (nieuwkomer Aaron Blommaert, red.) elk contact mijdt. Uiteindelijk ziet het er naar uit dat Lars, Véronique en Cédric klaar staan om te vertrekken. Maar dan moet Véronique iets bekennen en slaan de stoppen blijkbaar door bij Lars...”

“Verder is het duimen voor Hanne”, vervolgt Janine. “Die heeft Tony zover gekregen om mee inkopen te mogen doen voor haar zoontje Gaston. Dat vertaalt zich in het warenhuis tot een zoveelste ontsnappingspoging. Hoe ze dat aan boord legt en of het lukt ga ik uiteraard nog niet verklappen. Maar duimen doe ik alvast wel.”

