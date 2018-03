Deze vijf oscarfilms kan je dit weekend op tv zien avh

03 maart 2018

16u00 2 TV De Oscars staan voor de deur. Maar voor het zondagnacht zover is, valt er nog heel wat plezier te beleven op de televisie. De Vlaamse zenders verwennen ons dit weekend met vijf oscarfilms.

The Curious Case of Benjamin Button

Regisseur David Fincher is van geen kleintje vervaard. ‘Se7en’, ‘Fight Club’ en ‘Gone Girl’ zijn slechts enkele topfilms op zijn palmares. ‘The Curious Case of Benjamin Button’ is misschien niet zijn allerbeste prent, maar de film ging wel met drie Oscars aan de haal. De manier waarop Brad Pitt een verjongingskuur krijgt, is vrij ongezien.

Benjamin Button (Brad Pitt) wordt geboren als hoogbejaarde man en wordt vervolgens met de dag jonger. Halverwege wordt Benjamin verliefd op Daisy (Cate Blanchett). Maar wat zal de toekomst brengen wanneer Benjamin steeds jonger, en Daisy steeds ouder wordt?

‘The Curious Case of Benjamin Button’, vanavond om 20.30u op ZES.

Shakespeare in Love

1999 was een boerenjaar voor de Oscars. Klassiekers als ‘Saving Private Ryan’, ‘La Vita è Bella’ en ‘The Thin Red Line’ dongen mee naar de Oscar voor Beste Film, maar het was ‘Shakespeare in Love’ die iedereen de loef af stak. De film sleepte in totaal zeven Oscars in de wacht.

De jonge schrijver William Shakespeare (Joseph Fiennes) heeft problemen met zijn laatste werk "Romeo en Ethal de Piratendochter". De jonge en rijke Viola (Gwyneth Paltrow) is een groot fan van Shakespeare en droomt ervan om actrice te worden. Maar omdat vrouwen niet mogen acteren, verkleedt ze zich als jongen, en krijgt ze de rol van Romeo.

‘Shakespeare in Love’, vanavond om 20.40u op CAZ.

The Departed

‘Taxi Driver’, ‘Raging Bull’, ‘Casino’, ‘Goodfellas’… Geen enkele van deze film leverde Martin Scorsese een Oscar voor Beste Regie op. Scorsese moest wachten tot 2006, toen hij voor ‘The Departed’ eindelijk de Oscar won. De film won ook de award voor Beste Film en won in totaal vier Oscars.

Colin Sullivan (Matt Damon) werkt voor de grote en beruchte gangster Frank Costello (Jack Nicholson) en krijgt de taak te infiltreren in het politiekorps van Boston. Tegelijkertijd werkt undercover-agent Billy Costigan (Leonardo DiCaprio) zich op in de wereld van Costello en probeert diens vertrouwen te winnen. Wat volgt is een gevaarlijk kat-en-muisspel tussen Sullivan en Costigan.

‘The Departed’, morgen om 20.30u op ZES.

Brave

In 2013 was de concurrentie voor Beste Animatiefilm moordend. Culthit ‘Wreck It Ralph’ en ‘Frankenweenie’, de topfilm van Tim Burton, moisten het afleggen tegen de Pixar-parel ‘Brave’. Naar verluidt werkten de animators twee maanden aan één scène waarin het hoofdpersonage Merida haar wilde rode haren onthult.

Merida is een prinses die niets liever wil dan een geweldige boogschutter worden. Wanneer ze tijdens een meningsverschil met haar moeder een roekeloze beslissing neemt, brengt ze het koninkrijk van haar vader en het leven van haar moeder in groot gevaar. Merida doet er alles aan om alles goed te maken en krijgt daarbij te maken met onvoorspelbare natuurkrachten, magie en een eeuwenoude vloek.

‘Brave’, morgen om 18.50u op ZES.

12 Years a Slave

Na ‘Shame’, een bikkelharde film over een seksverslaafde man, waagde regisseur Steve McQueen zich aan een nog harder thema: de slavernij in het Amerika van de negentiende eeuw. McQueen verzilverde zijn eerste Oscarnominatie meteen: ’12 Years A Slave’ won niet alleen de award voor Beste Film, McQueen won ook de Oscar voor Beste Regie.

Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor), een zwarte man met een talent voor muziek, woont met zijn vrouw en kinderen in Saratoga, New York. Op een dag wordt hij ontvoerd en verkocht als slaaf, maar niemand luistert naar hem wanneer hij beweert een vrij man te zijn. Terwijl hij de gruwelijkheden van het leven als een slaaf moet ondergaan, droomt hij van een terugkeer naar huis.

‘12 Years A Slave’, morgen om 20.40u op CAZ.