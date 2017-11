Deze vijf films kan je dit weekend op tv zien avh

16u00 0 rv rv TV Het wordt een wisselvallig weekend, perfect weer dus om in de zetel naar goede films te kijken. Dit weekend krijgen we veel actie voorgeschoteld, en een steengoede muziekdocumentaire.

Focus

Will Smith is de laatste jaren een beetje uit de aandacht verdwenen, maar timmert ondertussen wel volop aan zijn comeback. Binnenkort speelt hij de hoofdrol in de duurste Netflixfilm ooit en onlangs was hij aan de zijde te zien van Margot Robbie in ‘Focus’. De Fresh Prince speelt een slimme dief die zijn sidekick de kneepjes van het vak aanleert.

Nicky (Smith) is een meester in misleiding. Terwijl hij Jess (Robbie) de kneepjes van het vak leert, ziet hij in haar een risico en verbreekt hij de relatie. Drie jaar later duikt zijn voormalige vlam op in Buenos Aires tijdens een lucratieve autorace. Nicky speelt een levensgevaarlijk spel, maar Jess gooit al zijn plannen in de war waardoor de doortrapte oplichter volledig van de wijs raakt.

‘Focus’ vanavond om 20.10u op VIER.

Avengers: Age of Ultron

Avengers werd in 2012 een monstersucces met een totale opbrengst van meer dan 1,5 miljard dollar. Het vervolg moest met 1,4 miljard niet veel onderdoen, maar mist wel wat van de frisheid en originaliteit van de eerste film.

The Avengers, een buitengewoon team van superhelden met Iron Man, Incredible Hulk, Black Widow, Thor, Hawkeye en Captain America, komen opnieuw samen om de strijd aan te binden tegen Ultron, een intelligente robot. Ultron is een creatie van Tony Stark, die deze zelfbewuste robot samen met een legioen drones ontworpen heeft om het werk van de Avengers te vergemakkelijken. Maar wanneer Ultron het idee krijgt dat de mens de grootste bedreiging voor vrede en geluk vormt, lopen de zaken uit de hand.

‘Avengers: Age of Ultron’, vanavond om 20.30u op VTM.

Oasis: Supersonic

Een van de beste muziekdocumentaires van de laatste jaren over twee ‘working class’ broertjes die wereldsterren worden. In een goed jaar groeit Oasis van klein bandje uit tot de grootste band ter wereld. En dat instant succes stijgt Liam en Noel Gallagher snel naar het hoofd, al kan het ook de kilo’s drugs zijn.

'Supersonic' volgt de reis van Oasis vanaf het begin in 1991 tot hun monsterconcerten te Knebworth in 1996 op de piek van hun populariteit. De documentaire bundelt zeldzaam en niet eerder vertoond beeldmateriaal en exclusieve interviews met Liam en Noel Gallagher.

‘Oasis: Supersonic’, vanavond om 23.15u op NPO3.

3 Days to Kill

We zijn scenarist Luc Besson eeuwig dankbaar voor de ‘Taken’-trilogie met een memorabele Liam Neeson. In ‘3 Days to Kill’ doet Kevin Costner een ‘Liam Neesonneke’ als actieheld op leeftijd in een scenario van Besson. Misschien niet zo iconisch als ‘Taken’, maar dolle pret voor elke fan van het genre.

Ethan Renner is een huurmoordenaar voor de overheid. Wanneer hij te horen krijgt dat hij terminaal ziek is, besluit hij zijn gevaarlijke leventje op te geven om uiteindelijk een relatie op te bouwen met zijn vervreemde vrouw en dochter. Maar wanneer zijn agentschap hem een experimenteel, maar potentieel levensreddend medicijn aanbiedt in ruil voor een laatste missie, kan hij gewoon niet weigeren.

‘3 Days to Kill’, morgen om 20.30u op VTM.

Butch Cassidy and the Sundance Kid

We sluiten het weekend af met een evergreen. Deze parel van Sergio Leone is een van de beste westerns ooit en zelden was chemie tussen acteurs magischer dan die tussen Paul Newman en Robert Redford. ‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’ onderscheidt zich vooral door de heerlijke humor. Een film die akelig dicht aanleunt bij perfectie.

Butch Cassidy en The Sundance Kid zijn twee bank- en treinovervallers. Wanneer ze te vaak een trein overvallen wordt er een speciale posse achter ze aangestuurd. Ze vluchten en belanden uiteindelijk in Bolivia. Maar kunnen ze uit handen van de posse blijven?

‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’, morgen om 20.40u op CAZ.