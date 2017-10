Deze vijf films kan je dit weekend op tv zien avh

16u00 0 rv rv TV Eindelijk weekend, dus slaan wij graag eens de tv-gids open op zoek naar goede films. Deze week krijgen we veel actie op ons bord. Wij hebben deze vijf smaakmakers geselecteerd.

Project T

Overal ter wereld draagt deze film de naam ‘Tomorrowland’. In België niet, omdat een zeker dancefestival in Boom daar een stokje voor stak. Maar in tegenstelling tot het festival werd de film een absolute flop. George Clooney in de hoofdrol en degelijke recensies zijn dus geen garantie op succes. De film klokte af op een verlies van meer dan 100 miljoen.

Gebonden door een gedeeld lot vertrekt een slimme en nieuwsgierige tiener op reis met een voormalig kindgenie dat geteisterd wordt door desillusie. Hun doel is om de geheimen van een enigmatische plek ergens in tijd en ruimte te vinden, die in hun gedeelde geheugen onder de naam ‘Tomorrowland’ bestaat.

‘Project T’, vanavond om 20.30u op VTM.

Blitz

‘Chaos’, ‘Crank’, ‘The Mechanic’, ‘Safe’: de actiefilms van Jason Statham zijn soms moeilijk uit elkaar te houden. ‘Blitz’ hoort zeker in dat rijtje, al verveelt de film nooit.

Detective Sergeant Brant (Statham) komt in nauwe schoentjes te staan wanneer hij zich misdraagt tegenover een politiepsychiater. Inspecteur Roberts' vrouw is omgekomen bij een gruwelijk auto-ongeluk en detective Falls probeert haar draai nog te vinden als enige zwarte vrouwelijke detective. Maar wanneer een seriemoordenaar, ‘de blitz’ genoemd, het op agenten gemunt heeft, wordt het voor het drietal alleen maar moeilijker.

‘Blitz’, vanavond om 20.35u op Q2.

Shaft

Samuel L. Jackson is vooral bekend van ongeveer elke Hollywoodfilm ooit gemaakt, maar John Shaft blijft een van zijn meest memorabele rollen. De originele Shaft werd in 1971 gespeeld door de legendarische Richard Roundtree, maar Jackson moet volgens ons niet onderdoen. En voor de soundtrack alleen al zou je deze film echt moeten zien.

De harde maar coole detective John Shaft arresteert de racistische Walter Wade Jr. na een uit de hand gelopen ruzie. Maar dankzij het geld van zijn rijke vader en omdat een ooggetuige spoorloos verdwijnt, komt Wade snel weer vrij. Gewapend met een gigantisch arsenaal aan zelfvertrouwen gaat hij de strijd aan met corrupte politieagenten en venijnige drugsdealers.

‘Shaft’, vanavond om 20.40u op CAZ.

Shooter

Wij zijn zwaar fan van Antoine Fuqua, de regisseur van onder meer ‘Training Day’, ‘The Equalizer’ en ‘Southpaw’. ‘Shooter’ verbleekt een beetje in dit rijtje, maar blijft wel een erg sterke actiefilm. Mark Wahlberg is zijn stoere zelve als sniper op rust.

Een teruggetrokken sniper, die het leger heeft verlaten na een mislukte operatie, komt terug in actie wanneer hij een samenzwering ontdekt om de Amerikaanse president te vermoorden. Al snel blijkt dat hij in de val werd gelokt en wordt hij zelf beschuldigd van de moordpoging. Verbeten gaat hij op zoek naar de echte daders en hun motieven.

‘Shooter’, morgen om 20.35u op VTM.

Inglourious Basterds

Quentin Tarantino gooide bijna het volledige script in de prullenmand, omdat hij maar geen acteur kon vinden die het personage Hans Landa kon vertolken... tot hij Christophe Waltz ontdekte. De Oostenrijker zette de walgelijke maar ook ontzettend grappige jodenjager op fenomenale wijze neer. De openingsscène is een schoolvoorbeeld van hoe je spanning opbouwt, een meesterwerk.

Shosanna Dreyfus weet maar net te ontsnappen aan de nazitroepen van kolonel Hans Landa, die haar volledige familie heeft uitgemoord. Ze vlucht naar Parijs om er onder een nieuwe identiteit een cinema te openen. Ondertussen organiseren de ‘Basterds’ onder leiding van Lt. Aldo Raine (Brad Pitt) een klopjacht op nazi’s. Met de hulp van de Duitse actrice Bridget von Hammersmark (Diane Kruger) plannen ze de ultieme aanslag op Adolf Hitler en zijn entourage.

‘Inglourious Basterds’, morgen om 20.40u op CAZ.