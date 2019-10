Deze vijf celebs gaan op zoek naar de ware liefde in ‘Celebs Gaan Daten’ MVO

09 oktober 2019

12u31 6 TV In ‘Celebs gaan daten’ gaan vijf celebrities op zoek naar ware liefde. Wie kan hen daar beter bij helpen dan Jani & Goedele?

De vijf celebrities die hun kans in de liefde zullen wagen met gewone Vlamingen zijn Pommeline Tillière, Jarne Baele, Diaz Pena Verlez, Justine De Jonckheere en Chey Ciani.

Pommeline maakte furore tijdens haar passage in ‘Temptation Island’ 2016. Na haar relatie met Fabrizio is Pommeline naar eigen zeggen het geloof in de ware liefde helemaal kwijt. Met haar deelname aan Celebs Gaan Daten hoopt ze dat daar verandering in komt.

Jarne werd bekend in Vlaanderen en Nederland door zijn deelname aan Love Island 2019. Daar vond hij helaas niet de ware liefde.

Justine won in 2011 het felbegeerde kroontje en mocht zich voor één jaar Miss België noemen. De knappe West-Vlaamse is nu zo’n drie jaar single en vindt dat daar verandering in mag komen.

Diaz was geen onopgemerkt persoon in Ex On The Beach Double Dutch. Als single man vindt hij toch dat het tijd is om zich te settlen.

Chey kennen we, net als Jarne, ook van Love Island 2019. Ze is ondertussen enkele maanden vrijgezel en naar eigen zeggen niet happy single.

‘Celebs Gaan Daten’, vanaf vrijdag 25 oktober op VIJF.