Deze video zag sportjournalist Stefaan Lammens liever verdwijnen, maar daar steekt Steven Van Herreweghe een stokje voor MVO

We duiken twintig jaar terug in de tijd. 'Extra-Time' boog zich twee jaar na het Heizeldrama over geweld tussen voetbalsupporters in ons land. In de reportage sprak sportjournalist Alain Coninx met enkele hevige fans van de grootste clubs uit de Belgische competitie. Onder hen de jonge Stefaan Lammens, nu Sporza-journalist, die wordt geïnterviewd als die-hard Club Brugge supporter.

Dat gênante verhaal mag hij vanavond opnieuw komen doen bij Steven Van Herreweghe in 'Van Algemeen Nut' op Eén.

één Stefaan Lammers krijgt gênante beelden uit zijn jeugd voor ogen.