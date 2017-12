Deze versie van 'Alle kleuren' hoorde je nog nooit: "Lap! Zelfs mijn schoondochter moet er aan geloven" DBJ

In de tweede aflevering van 'Overal K3' (vanavond om 20.35 bij VTM) zet Niels Destadsbader zijn vragenrondje verder en vraagt hij de K3’tjes opnieuw de kleren van het lijf. Maar deze week praten niet alleen de K3'tjes vrijuit, ook componist Miguel Wiels en grote baas Gert Verhulst nemen plaats in de zetel en laten zich verrassen. Een harmonieuze samenzang is het resultaat.

Medialaan Marthe, Klaasje en Hanne