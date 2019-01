Deze verleidsters werpen hun troeven in de strijd op ‘Temptation Island’ Redactie

28 januari 2019

14u00 78 TV Binnenkort gaat er alweer een seizoen van ‘Temptation Island’ van start, en de verleidsters zijn er alvast klaar voor! Deze groep dames gaat de uitdaging aan en hoopt om de “ultieme relatietest” van de deelnemende koppels te doen falen.

Lizzy (21, Ertvelde)

Lizzy brengt het meeste tijd van het jaar door in Saint Tropez, waar ze werkt als barvrouw. Met haar rosse krullen weet ze als geen ander hoe ze elke man kan bespelen om haar zin te krijgen. Ze ziet zichzelf als een kameleon die zich aan elke situatie kan aanpassen en de mannen zo voor zich kan winnen.

Tisha (23, Bilzen)

Tisha is als model, zangeres en danseres wat je noemt een triple threat. Ze is nog niet zo lang terug uit de VS waar ze probeerde een zang- en danscarrière op te starten. Tisha is voor sommige Vlamingen geen onbekende: in 2014 nam ze namelijk deel aan Eurosong. Deze Limburgse diva is koppig en blijft volhouden tot ze haar zin krijgt.

Kimberly (21, Duffel)

Kimberly plande initieel om als koppel deel te nemen aan ‘Temptation Island’. Maar toen de ultieme relatietest niet mogelijk meer bleek wegens einde relatie, twijfelde ze geen seconde om de rol van verleidster op zich te nemen. Kimberly is een echte teamplayer en wou vooral samen met de andere dames de uitdaging aangaan om de mannen collectief ten val te brengen.

Emma (21, Brugge)

Emma heeft maar één missie: de vrouwelijke koppelhelften een gunst bewijzen. Ze is ervan overtuigd dat geen enkele man te vertrouwen is. Ze houdt van feesten en dansen tot in de vroege uurtjes. Afwachten of haar drijfveer en passie de ideale combo vormt om de mannelijke koppelhelften het vuur aan de schenen te leggen...

Naomi (19, Nijmegen)

Naomi uit Nijmegen: bloedeerlijk, praatgraag en de dansvloer is haar biotoop. You love her or you hate her.

Armanda (22, Zwolle)

De blonde Armanda wil op ‘Temptation Island’ laten zien dat alle mannen te verleiden zijn. Ze lijkt misschien wel stil maar ze weet wat ze wil.

Ayleen (18, Oldenzaal)

Ayleen is met haar 18 de jongste van de verleidsters, maar dat weerhield haar niet om het spel der verleiding bikkelhard te spelen. De studente die bijklust als gogo-danseres weet goed wat haar troeven zijn en hoe ze die op het juiste moment bij de juiste man moest uitspelen...

Demi (23, Tilburg)

De Nederlandse Demi kickt op onbereikbare mannen en was in Thailand dus aan het juiste adres. ‘Temptation Island’ is voor haar de ultieme uitdaging...