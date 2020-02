Deze verleiders halen hun beste versiertruken boven in ‘Temptation Island’ Wie zorgt voor de ultieme verleiding in een nieuw seizoen van de ultieme relatietest? MVO

17 februari 2020

11u08 0 TV Vanaf 28 februari maken deze heren het televisiescherm elke week wat heter. Maak kennis met de acht verleiders die alles in de strijd gooien om de harten te veroveren van Angela, Roshina, Elke en Melissa.

De verleiders van het nieuw seizoen ‘Temptation Island’ zijn bekend! Deze mannen zullen alles in de strijd gooien om de ‘ultieme relatietest’ voor de deelnemende koppels een ware hel te maken.

Grigor (28) uit Dendermonde

Grigor is fashion stylist en loopt er altijd piekfijn bij. Hij is heel zelfzeker en verkoopt graag show om zo de dames te lokken. Zijn tactiek? De beste vriend worden van de dames en hen troosten na het zien van slechte kampvuurbeelden.

Christophe (23) uit Wuustwezel

Christophe heeft een opvallend uiterlijk: hij wordt ook wel ‘Tarzan’ of ‘Thor’ genoemd omwille van zijn lichaamsbouw en lange, blonde haren. Hij werkt als koeltechnieker. Christophe zoekt graag het avontuur op en kan zich goed aanpassen aan de noden en wensen van de vrouwen. Hij doet aan yoga en salsa dansen en hoopt hier zeker mee scoren bij de dames.

Matthieu (22) uit Oostende

Matthieu is een grappige en goedlachse kerel die als havenarbeider werkt. Met zijn flauwe mopjes kan hij elke dame meteen op haar gemak laten voelen. Zijn tandpastasmile en afgetraind lichaam zijn zijn grootste troeven.

Sam (23) uit Lommel

Sam is zelfstandige car wrapper en ontzettend fier op het bedrijf dat hij zelf heeft opgebouwd. Sam is op elk feestje de sfeermaker. Hij trek zich van niets of niemand iets aan en is de eerste die zijn soepele heupen zal losgooien. Entertainment verzekerd voor de dames dus.

Bas (25) uit Hellevoetsluis

Bas is de typische blonde jongen waar iedere vrouw voor valt: met zijn lieve looks windt hij iedereen om zijn vinger. Hij komt rustig over, maar is een veroveraar in hart en nieren. Bas werkt als procesoperater bij Shell. Dat in combinatie met zijn waanzinnige looks zorgt bij de vrouwen voor één groot gevaar: dit is een man waar je je relatie voor op het spel zou zetten.

Daan (25) uit Eindhoven

Daan is als topsporter een doorzetter. Niet alleen in de sport, maar ook bij de vrouwen. Hij blijft vechten tot hij krijgt wat hij wil. “Hoe onbereikbaarder, hoe beter!”. Daan houdt van flirten.

Efrain (22) uit Voorburg

Efrain werkt als manager in een sportwinkel. Een dag geen nummer kunnen scoren, is voor Efrain een dag niet geleefd. Hij is een verleider pur sang. Met zijn zwoele blik en zijn vlotte praatjes weet hij elke vrouw voor zich te winnen. Hij wil de mannen op Temptation Island een handje helpen en laten zien dat hun vrouwen niet te vertrouwen zijn.

Joris (23) uit Blerick

Een grote man met een klein hartje. Met zijn speelse haar en ondeugende blik weet hij alle vrouwen in te pakken. Joris is student sportopleiding. Ambitieus, sportief en lief, wat wil een vrouw nog meer? Hij is ervan overtuigd dat niemand gemaakt is om monogaam te zijn “en vrouwen zeker ook niet’’.

‘Temptation Island’, vanaf 28 februari, elke vrijdag om 20u35 op VIJF

