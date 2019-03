Deze twee nieuwe singles vervoegen de verleiders in 'Temptation Island' IDR

15 maart 2019

00u00 0 TV Er is nog hoop voor de 'Temptation'-fans die de voorbije afleveringen allesbehalve spannend vonden, want volgende week spoelen er twee nieuwe singles aan op het eiland.

In het damesresort zal de 21-jarige Denzel z’n opwachting maken. De gespierde Nederlander - die qua looks doet denken aan collega-verleider Danicio - komt aan de kost als candyman, barman, model én danser. “Een mysterieuze man die in het dagelijkse leven veel te maken heeft met verleiding en als geen ander weet hoe hij feestjes moet opvrolijken”, klinkt het.

Voor de heren moet de 27-jarige Hung een ‘temptation’ worden. Hung - die werkt als bar- en gastvrouw op pokerevenementen - stelde zich kandidaat omdat ze na verschillende lange relaties haar ‘verloren tijd’ wilde inhalen. De exotische Nederlandse is dit jaar dan wel de oudste verleidster, maar dat belet haar niet om indruk te maken op de mannen. Vooral Roger en Sidney weten niet waar ze moeten kijken als Hung haar intrede doet...

‘Temptation Island', vanavond om 20.35 uur op VIJF.