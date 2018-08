Deze twee meisjes werden wereldberoemd door 'Friends', maar zal jij hen herkennen in hun eerste filmrol? MVO

11 augustus 2018

10u16 1 TV Noelle en Cali Sheldon, hun namen noch hun gezichten zeggen je waarschijnlijk iets. Maar wat als we je vertelden dat deze twee meisjes allebei te zien waren als baby Emma, de dochter van Rachel in 'Friends'?

De tweeling nam de rol afwisselend op zich zodat ze niet te vaak moesten 'werken' op de set. Maar waar ze tot nu toe enkel op het scherm te zien waren als het liefdeskind van het populaire tv-koppel Ross Geller en Rachel Green, stappen ze op hun 16de eindelijk de filmwereld in.

Noelle en Cali zijn binnenkort te zien in 'Us', een nieuwe prent van regisseur Jordan Peele, die eerder al met de kaskraker 'Get Out' kwam.

De twee meisjes zullen acteren naast grote sterren, zoals Elisabeth Moss ('The Handmaid's Tale') en Lupita Nyong鈥檕 ('Black Panther').

Noelle laat via Instagram alvast weten dat er erg enthousiast is om samen met haar zus aan het project te beginnen.

Giggles! #bloopers Een foto die is geplaatst door null (@friends) op 17 jan 2017 om 18:58 CET

The one where Emma got cloned Een foto die is geplaatst door null (@noelle.sheldon) op 26 nov 2017 om 21:31 CET

I am SO excited to share that @cali.sheldon and I will be in the next @jordanpeele film #Us !! Thank you so much @ani_at_avalon @avalonartists 馃ぉ Een foto die is geplaatst door null (@) op 30 jul 2018 om 21:23 CEST