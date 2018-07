Deze tv-programma's komen terug nu het WK is afgelopen VRT start met o.a. ‘Dagelijkse Zomerkost’, ‘Switch’ en ‘Vive le Vélo’, VTM pakt opnieuw uit met ‘Lili en Marleen’ MC

16 juli 2018

06u25 0 TV Geen spannende wk-wedstrijden meer, geen ‘Villa Sporza’. Het zwarte gat dreigt voor half kijkend Vlaanderen. Gelukkig steken Eén en VTM een tandje bij. Bij Eén start o.a. Jeroen Meus met ‘Dagelijkse Zomerkost’ en vertoeft Karl Vannieuwkerke vanaf morgen in de Ronde met ‘Vive Le Vélo’. En VTM pakt uit met de stilaan legendarische reeks ‘Lili en Marleen’.

Koning Voetbal is (even) uitgezongen. Geen wk-koorts meer, nu de Rode Duivels weer in het land waren en hun feest kregen op het Paleis en op het balkon op de Grote Markt in Brussel. Pas op vrijdag 17 augustus rolt de bal weer met de officiële start van de nieuwe Jupiler League-competitie. Met, net als vorig jaar, alle wedstrijden (tegen betaling) live op Telenet en Proximus, en de samenvattingen op VIER.

De vrijgekomen ruimte wordt door Eén netjes ingevuld met een zomers pakket. Na ‘Het Journaal’ mogen de trouwe fans eindelijk weer genieten van Jeroen Meus. Voor de tweede zomer op rij, zij het dit keer met een paar weken vertraging wegens het wk-voetbal, maakt hij ‘Dagelijkse Zomerkost’. Deze week kookt hij nog in Vlaanderen, op de speelpleinwerkin in het Weyneshof , in Rijmenam. Op het menu Belgische klassiekers als tomatensoep, stoofvlees met frieten, ijs, rijsttaart met witte chocolade en aardbeien en, iets minder Belgisch maar toch, spaghetti uiteraard. Vanaf volgende week kampeert hij in Spanje. Eerst in Benidorm, later ook in Palafrugell, bij Gerona. In de laatste week van augustus kokkerelt Jeroen dan in zijn eigen, grote moestuin.

Die andere klassieker

Om Jeroen Meus te laten schijnen, heeft de VRT afscheid genomen van ‘1000 Zonnen’. Maar niet van ‘De Stoel’, de meest populaire rubriek van het programma. De volgende anderhalve maand mag u weer een bonte parade verwachten van kinderen in pijama, ouders in werkplunje, met een marcelleke en uiteraard op crocs. Met allemaal slechts één doel: als eerste in de strandstoel kunnen ploffen én even op ‘nationale televisie’ komen.

Na een obligate herhaling van ‘FC De Kampioenen’, elke weekdag om 20.15 uur, mag Adriaan Van den Hoof voor de zomer op rij quizmaster spelen in ‘Switch’.

Vive le Vélo

En dan is het speeltijd voor Karl Vannieuwkerke. Die maakte gisteren gebruik van de rustdag in de ‘Ronde van Frankrijk’ om naar Annecy te ijlen. Daar opent hij, met vertraging, ‘Vive le Vélo’, zijn uitstekende talkshow over de Tour én over Frankrijk. Karl opent vanavond met gasten Tom Waes en voormalig wielrenster Lieselot Decroix. Nieuw dit jaar is de aanwezigheid van een derde gast, die niet één aviond, maar drie, vier avonden mee aanschuift aan de tafel van Karl. Maarten Vangramberen blijft met zijn mini-tafel op bezoek gaan bij ritwinnaars of klassementrijders.

Na het Late Journaal pakt Eén tenslotte nog uit met de herhaling van ‘Prof T’, de misdaadserie met Koen de Bouw als wereldvreemde oplosser van misdaden.

Op algemeen verzoek

Bij VTM lopen de zomerreeksen die begin juli al werden gestart, gewoon verder. Er zijn de nieuwe afleveringen van ‘Met Vier In Bed’, uitgegroeid tot een zomerklassieker, en de herhalingen van ‘Echte Verhalen: de Kliniek’, ‘… voor Dummies’ en ‘Aspe’. Op algemeen verzoek pakt VTM vanaf vanavond ook uit met ‘Lili en Marleen’, de komische reeks die bijzonder succesvol was tussen 1994 en 2010 en waarvan uiteindelijk 130 afleveringen werden gemaakt. Met Carry Goossens, Frank Aendenboom, Simonne Peeters, Ma rilou Hermans en Bob Snijers in de hoofdrollen.

Bij VIER verandert er, na het einde van het wk-voetbal, voorlopig weinig tot niets. Achter reeksen als ‘Komen Eten’, ‘Topdokters’ en ‘Hotel Römantiek’ staat onveranderd de afkorting ‘(herh.)’ wat staat voor herhaling.