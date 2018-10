Deze topfilms en series verschijnen in november op Netflix TDS

26 oktober 2018

12u51 0 TV Een nieuwe maand, een nieuwe lading series en films op Netflix. Wij sommen de beste films en series op die in november verschijnen én geven een overzicht van de titels die zullen verdwijnen.

‘House Of Cards’ seizoen 6: het laatste seizoen

Het zesde en laatste seizoen van ‘House of Cards’ zal het zonder de aangebrande Kevin Spacey stellen en slechts acht in plaats van de gebruikelijke 13 afleveringen tellen. Bij gebrek aan Spacey, die wordt geschrapt na beschuldigingen van seksueel wangedrag, komt het volle gewicht van het afsluitende seizoen op Claire Underwood, een rol gespeeld door Robin Wright, te liggen. Robin Wright keert terug in de hoofdrol van Claire Underwood, de vrouw van de door Spacey vertolkte manipulatieve politicus Frank Underwood. Het is nog onduidelijk hoe het personage van Spacey uit de serie wordt geschreven.

‘House Of Cards’ seizoen 6 is beschikbaar vanaf 2 november

‘The Holiday Calendar’: zeemzoete kerstfilm

Netflix pakt in november uit met niet minder dan vier kerstfilms, en dit is de eerste. ‘The Holiday Calendar’ gaat over Abby Sutton, een getalenteerde fotografe die niet genoeg voldoening haalt uit haar baan. Ze erft een antieke advent kalender en de inhoud ervan blijkt over een toekomstvoorspelling te beschikken. Deze magische kalender zou Abby weleens kunnen helpen in haar zoektocht naar de liefde.

‘The Holiday Calendar’ is beschikbaar vanaf 2 november

‘Outlaw King’: voor alle fans van ‘ Braveheart’

Netflix heeft de handen ineengeslagen met Chris Pine en regisseur David Mackenzie. ‘Outlaw King’ speelt zich af in dezelfde periode als Braveheart en richt zich dus ook op de oorlog tussen Schotland en Engeland. Het grote verschil is dat het verhaal ditmaal niet draait om William Wallace, maar om Robert de Bruce die door Chris Pine gespeeld gaat worden. Hij is misschien minder bekend, maar daarom zeker niet minder belangrijk. Dit is namelijk de man die er daadwerkelijk in slaagde om de Schotten los te vechten van de Engelsen.

‘Outlaw King’ is beschikbaar vanaf 9 november

‘Tarzan’: Disneyklassieker voor alle leeftijden

Wie kent het verhaal intussen niet? Diep in de Afrikaanse jungle geeft een gorillamoeder een achtergelaten baby de naam Tarzan en neemt hem aan als haar eigen zoon, ook al schuwt de leider, de zilverrug Kerchak, dit onbehaarde wonder. Tarzan groeit op met zijn bijdehante apevriendje Terk en zijn neurotische kameraad, de olifant Tantor. Maar als plotseling zijn soortgenoten verschijnen, waaronder de beeldschone Jane, staan twee werelden op het punt een te worden.

‘Tarzan’ is beschikbaar vanaf 15 november

‘Lion’: aangrijpend drama

Een vijfjarige Indiase jongen raakt zijn broer kwijt in een station en stapt per ongeluk op een trein die hem duizenden kilometers verder voert. Hij zwerft moederziel alleen door de straten van Calcutta, tot hij geadopteerd wordt door een koppel uit Australië. Vijfentwintig jaar later beslist hij om op zoek te gaan naar zijn verloren familie.

‘Lion’ is beschikbaar vanaf 4 november

‘Medal of Honor’: emotionele docudrama over oorlog

Dit emotionele docudrama vertelt de verhalen van militairen die de Amerikaanse Medal of Honor hebben ontvangen voor operaties in onder meer Irak, Afghanistan en Vietnam. In elke van de 8 afleveringen staat telkens een andere militair centraal. Ze getuigen zelf over wat ze gedaan en gezien hebben, en ook hun militaire collega’s komen uitgebreid aan het woord.

‘Medal of Honor’ is beschikbaar vanaf 9 november

Ook deze films en series zijn nieuw:

‘Hunt for the Wilderpeople’: 1 november

‘Knorretje’s Grote Film’: 1 november

‘Disney’s Teigetjes Film’: 1 november

‘Harry Potter-collectie’: 1 november (alleen Frans/Engelse ondertiteling)

‘Follow This 3': 1 november

‘Angela’s Christmas’: 1 november

‘Eigen Kweek seizoen 2': 1 november

‘The Other Side of the Wind’: 2 november

‘Remastered: Tricky Dick & The Man in Black’: 2 november

‘They’ll Love Me When I’M Dead’: 2 november

‘Brainchild’: 2 november

‘Trolls – Door met de Beat!’: 2 november

‘Passengers’: 3 november

‘John Leguizamo’s Latin History for Morons’: 5 november

‘Super Drags seizoen 1': 9 november

‘Westside seizoen 1': 9 november

‘Beat Bugs seizoen 3': 9 november

‘E.T. The Extra-Terrestrial’: 9 november

‘Public Enemies’: 9 november

‘Psycho’: 9 november

‘Demolition’: 9 november

‘Warrior seizoen 1': 13 november

‘Loudon Wainwright III: Survinging Twin’: 13 november

‘Braqueuers’: 15 november

‘The Good Place seizoen 3': wekelijks

‘Dynasty seizoen 2': wekelijks

‘Riverdale seizoen 3': wekelijks

‘Arrow seizoen 7': wekelijks

‘The Flash seizoen 5': wekelijks

‘Black Lightning’: wekelijks

Laatste kans: deze titels verdwijnen

‘The Bridge Seizoen 1 tot en met 3': verdwijnt op 31 oktober

‘Dicte Seizoen 1 tot en met 3': verdwijnt op 31 oktober

‘Gomorra Seizoen 1 en 2': verdwijnt op 31 oktober

‘Het leven is te kort’: verdwijnt op 31 oktober

‘Goosebumps Seizoen 1': verdwijnt op 18 november

‘Cosmos: A Spacetime Odyssey Seizoen 1': verdwijnt op 21 november