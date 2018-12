Deze topfilms en -series verschijnen in december op Netflix DBJ/TDS

01 december 2018

Een nieuwe maand, een nieuwe lading films en series op Netflix. Wij sommen de beste films en series op die in december verschijnen.

De highlights van december

Prison Break: seizoen 5

Op dit moment zijn de makers van ‘Prison Break’ volop bezig met de productie van het zesde seizoen. Wanneer dat zal verschijnen is nog niet duidelijk, maar het vijfde seizoen (uit 2017) is vanaf december wel te bekijken op Netflix. Daarin blijkt dat Michael Scofield níet door een ontploffing om het leven is gekomen en via het ziekenhuis in een gevangenis in Jemen is terecht gekomen. Lincoln en Sara plannen een grote ontsnapping samen met ouwe getrouwen Sucre, T-Bag en C-Note.

Prison Break Seizoen 5 is vanaf 1 december beschikbaar

Mowgli: Legend of the Jungle: prachtige special effects

Deze versie van het Jungle Book, valt niet te verwarren met de Disney-film ‘The Jungle Book’, die twee jaar geleden in de zalen kwam, maar is even spectaculair. Deze speciale Netflix-versie van het verhaal kan ook rekenen op heel wat bekende stemmen. Rollen zijn weggelegd voor Matthew Rhys, Cate Blanchett en Benedict Cumberbatch.

Mowgli: Legend of the Jungle is vanaf 7 december beschikbaar

Disney’s Beauty and the Beast

Er kon geen betere Belle worden gekozen dan ‘Harry Potter’-ster Emma Watson voor een live-action versie van ‘Belle en Beest’. Voeg daar Chris Evans als Gaston aan toe en hele hoop waanzinnige special effects en je krijgt een waardige opvolger van het animatie-origineel uit 1991.

Disney’s Beauty and the Beast is vanaf 2 december beschikbaar

Bridget Jones’ Diary: dé ultieme romcomklassieker

Renée Zellweger werd begin jaren 2000 de populairste actrice ter wereld door deze verfilming van het gelijknamige boek van Helen Fielding. De pen van Richard Curtis (Notting Hill, Love Actually) in combinatie met de klunzigheid van Hugh Grant en Zellweger zorgen voor een onvervalste klassieker over een vrouw die haar weg zoekt in het leven.

Bridget Jones’ Diary is vanaf 7 december beschikbaar

The Quick and the Dead: heerlijke western met piepjonge DiCaprio

Leonardo Dicaprio was nog een piepkuiken van 21 toen deze Western in 1995 in de zalen kwam. Destijds werd de film ondergesneeuwd onder andere kaskrakers, maar het is een verborgen pareltje met een absolute topcast. Sharon Stone speelt speelt een stoere cowboy die in een klein stadje wraak wil nemen op de man die haar vader vermoordde. Gene Hackman is de schurk die het stadje onder de duim houdt, Russell Crow priester en voormalig bankovervaller die het geweld heeft afgezworen.

The Quick and the Dead is vanaf 1 december beschikbaar

The Protector: Fantasy en Special Effects

Deze Turkse Netflix Original speelt zich af in Istanboel en draait rond een jonge kerel die beschikt over “mystieke krachten”. Hij vindt het moeilijk om met die nieuwe krachten om te gaan, maar de tijd dringt want er zijn duistere instanties die de mensheid bedreigen. Uitstekend geschikt voor fans van fantasy en special effects.

The Protector is vanaf 14 december beschikbaar

Pine Gap

Deze reeks speelt zich af in de geheime wereld van de legerunit Pine Gap in Australië, daar werken zowel Amerikaanse als Australische spionnen. Het is de eerste reeks die Australiër Greg Haddrick maakte in de Verenigde Staten nadat hij in eigen land met verschillende reeksen zowat elke televisieprijs won die er te winnen valt.

Pine Gap is vanaf 7 december beschikbaar

Ook in december op Netflix

Klassiekers: Back To The Future (1985), Scent of a Woman (1993) en Scarface.

Kerstfilms: 5 Star Christmas en Prince of Peoria: A Christmas Moose Miracle

Series: Dogs of Berlin, The Innocent Man, Fuller House, Travelers en The Ranch

Nieuwe afleveringen: Family Guy (seizoen 16), Brooklyn Nine-Nine (seizoen 5), Dynasty, Riverdale, The Flash en Crazy Ex-Girlfriend.

Deze titels verdwijnen

‘Prinses Lillifee’ (1 seizoen): verdwijnt op 8 december

‘The Client List’ (2 seizoenen): verdwijnt op 14 december

‘Helix’ (2 seizoenen): verdwijnt op 14 december

‘Berlin 56' (1 seizoen): verdwijnt op 14 december

‘Acquitted’ (2 seizoenen): verdwijnt op 14 december

‘Thicker than Water’ (2 seizoenen): verdwijnt op 14 december

‘Une Chance de Trop’ (1 seizoen): verdwijnt op 16 december

‘Lockup: Chain Linked’ (1 seizoen): verdwijnt op 16 december