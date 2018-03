Deze topfilms en -series verschijnen in april op Netflix DBJ

28 maart 2018

11u59 3 TV April staat voor de deur, dus overlopen wij wat Netflix allemaal op ons gaat loslaten. Enkele fantastische series en tal van topfilms komen opnieuw je huiskamer binnen.

1. 'Lost in Space', seizoen 1

De nieuwste scifi-serie van Netflix is gebaseerd op het gelijknamige ‘Lost in Space’ uit 1965. Net als in de film draait de serie om de familie Robinson, die in het jaar 2046 met hun ruimteschip bij Jupiter zweven. Door een ongeluk komen ze via een wormgat op een vreemde planeet terecht. Met een hoop geld in de productie en een rijtje talentvolle acteurs hoopt Netflix opnieuw te scoren in het scifi-genre.

Beschikbaar vanaf 13 april, 2018.

2. 'The Alienist', seizoen 1

Onze landgenoot Jakob Verbruggen, die eerder 'Code 37', maar ook afleveringen uit 'House of Cards regisseerde, stond bij één van de afleveringen achter de camera. De reeks over 19de-eeuwse wetenschappers die onderzoek doen naar geestesziekten is er eentje om U tegen te zeggen, want klassebakken als Dakota Fanning, Luke Evans en Daniel Brühl sieren de hoofdrollen. Het zou de duurste Amerikaanse tv-reeks ooit zijn met een budget van 4 miljoen euro per aflevering.

Beschikbaar vanaf 19 april, 2018.

3. 'The Bourne Identity', 'The Bourne Supremacy' & 'The Bourne Ultimatum'

Zet voor deze trilogie alvast de popcorn klaar voor een filmmarathon. Na 'The Bourne Identity' kun je namelijk meteen door met de twee vervolgen. In de Bourne-actiefilms wordt Jason Bourne (gespeeld door Matt Damon) opgevist uit de Middellandse Zee, met twee kogels in zijn rug. Best onhandig: hij lijdt aan geheugenverlies en weet daardoor niet meer dat hij eigenlijk een geheim agent is.

Beschikbaar vanaf 1 april, 2018

4. 'La Casa de Papel', seizoen 2

Een onbekende, Spaanstalige cast en geen gigantisch marketingbudget. ‘La Casa de Papel’ had alles tegen om succesvol te worden, maar werd het geleidelijk aan toch. Het eerste seizoen werd beschouwd als één van verborgen pareltjes op Netflix, intussen is de reeks uitgegroeid tot een hitserie. Op het tweede seizoen zitten dan ook heel wat fans te wachten.

Beschikbaar vanaf 6 april, 2018

5. 'Troy: Fall of a City', seizoen 1

Geschiedenisliefhebbers komen ongetwijfeld aan hun trekken met deze BBC-reeks over de Trojaanse oorlog. Geen Brad Pitt deze keer, maar kosten nog moeite werden gespaard om het mythische verhaal zo goed mogelijk in beeld te brengen. Geen bekende namen, maar kan jij je een slechte BBC-dramareeks herinneren?

Beschikbaar vanaf 6 april, 2018.

6. 'The 100', seizoen 5

Het wachten op seizoen 5 van de sciencefictionreeks 'The 100' duurde extra lang doordat het vierde seizoen werd afgesloten met een ontzettend grote cliffhanger. Opeens werd de kijker geconfronteerd met een groot ruimteschip met allemaal nieuwe mensen. Waar komen die vandaan en wie zijn ze?

Beschikbaar vanaf 30 april 2018 wekelijks een nieuwe aflevering.

Andere nieuwe films en series

Andere titels om naar uit te kijken zijn onder meer de culinaire docureeks 'Chefs Table' en de Netflix orginal films '6 Balloons' (6 april), 'Come Sunday' (13 april) en 'The Week of' (27 april).

De volledige lijst van films en series die in april op Netflix verschijnen, vind je hieronder.

'Billy Elliot' (1 april)

'Robin Hood' (1 april)

'Monty Pythons's Flying Circus', 'Monty Pythons's Life of Brian', 'Monty Python and the Holy Grail' (15 april)

'Black Book'

'Conan the Barbarian'

'Costa!'

'Deep Red'

'Eternal Sunshine of the Spotless Mind'

'Freddy Got Fingered'

'Gamer'

'Happy Gilmore'

'Honey'

'Jaws'

'Land of the Lost'

'Life'

'Main Hoon Na'

'Notting Hill'

'Now Is Good'

'One-Punch Man': seizoen 1

'Public Enemies'

'Somewhere in Time'

'The Day the Earth Stood Still'

'The Disastrous Life of Saiki K.': seizoen 1

'The Heroic Legend of Arslan': seizoen 1

'The Truth About Alcohol'

'Tower Heist'

'Worst Cooks in America': seizoen 9

'Montage Anthony Joshua The Road to Klitschko'

'Montage Building Jerusalem: the Making of Modern Rugby'

'Day of the Dead'

'Arrow': seizoen 6

'Learning to Drive'

'Barbie & Her Sisters in a Pony Tale'

'Barbie in Princess Power'

'Barbie Mariposa & the Fairy Princess'

'Barbie Mermaidia'

'Barbie of Swan Lake'

'Monster High 13 Wishes'

'Monster High: Frights, Camera, Action!'

'Monster High: Ghouls Rule'

'Men on a Mission: 2018'

''71'

'12 Monkeys': seizoen 2

'A Haunted House 2'

'A Sort of Family'

'Ai Weiwei: Never Sorry'

'Alan Partridge'

'Alleen Maar Nette Mensen'

'Alles is Familie'

'Alles is Liefde'

'Alles Stroomt'

'Angry Birds': seizoen 3

'Apocalypse: Hitler: Apocalypse : Hitler'

'Apocalypse: Stalin'

'Apocalypse: Verdun': seizoen 1

'Apocalypse: World War I': seizoen 1

'Apocalypse: World War ll': seizoen 1

'Behind the Curtain: Todrick Hall'

'Beyond Skyline'

'Bill Nye: Science Guy'

'Billu Barber'

'Black Butterflies'

'Bloedlink'

'Bollywood Hero'

'Bride Flight'

'Brooklyn Nine-Nine': seizoen 4

'Chalte Chalte'

'Charlie St. Cloud'

'Colony': seizoen 1

'Cop Car'

'Dawn of the Dead'

'DC's Legends of Tomorrow': seizoen 3, wekelijks vanaf 03-04-2018

'Deep Water': seizoen 1

'Fallet': seizoen 1

'First Mission'

'Fishpeople'

'Frankie & Alice'

'Great British Menu': seizoen 7

'Great Interior Design Challenge': seizoen 3

'Holy Goalie'

'Hungerford'

'In Real Life'

'Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?': seizoen 1

'Isabelle'

'Joy'

'Khumba'

'Kill the Messenger'

'Kingdom Come'

'Leef!'

'Listen to Me Marlon'

'Lo más sencillo es complicarlo todo'

'Loaded': seizoen 1

'Lockup: Chain Linked': Collection 1

'Need for Speed'

'Northern Light'

'Om Shanti Om'

'Operation Odessa'

'Paheli'

'Phir Bhi Dil Hai Hindustani'

'Pokémon the Series': Sun & Moon

'Pompeii'

'Postman Pat': The Movie

'REA(L)OVE': seizoen 1

'Scorpion': seizoen 3

'Storm'

'Sun Dogs'

'Supergirl': seizoen 3, wekelijks vanaf 17-04-2018

'The Bourne Legacy'

'The Darkest Dawn'

'The Heineken Kidnapping'

'The Little Rascals'

'The Motive'

'The Odd One Out'

'The Paper': seizoen 1

'The Resurrection of a Bastard'

'The Search for Life in Space'

'The Undateables': Series 1

'The Undateables': Series 2

'The Undateables': Series 3

'Tiramisu'

Unfinished Sky'

'Vampire Knight': seizoen 1

'Vampire Knight': seizoen 2

'Victoria'

'Voor Elkaar Gemaakt'

'Welcome to Me'

'What If'

'Wolf Warrior 2'

'Worst Cooks in America': seizoen 10

'Z Nation': seizoen 3

'The Flash': seizoen 4, wekelijks vanaf 11-04-2018