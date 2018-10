Deze topfilms en series verschijnen deze maand op Netflix TDS

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV Een nieuwe maand, een nieuwe lading series en films op Netflix. Wij sommen de beste films en series op die in oktober verschijnen én geven een overzicht van de titels die verdwijnen.

Élite: de nieuwe 'Gossip Girl'

Rijkeluiskindjes, tientallen affaires en geldzaken: toen 'Gossip Girl' zes jaar geleden aan een einde kwam was dat een grote teleurstelling voor veel fans. Maar er is goed nieuws: Netflix komt nu op de proppen met een gelijkwaardige serie, genaamd 'Élite'. Het verhaal vertelt over drie arbeidskinderen die zich inschrijven bij de meest exclusieve school van Spanje. Dat zorgt voor een flinke confrontatie tussen de arme en rijke studenten en leidt uiteindelijk tot een grote tragedie.

'Élite', beschikbaar vanaf 5 oktober.

'The Haunting of Hill House’: pure horror

De nieuwe horrorreeks 'The Haunting of Hill House' staat nog niet online of kreeg al een gemiddelde score van 9,5/10 op recensiewebsite ‘Rotten Tomatoes’. Dat belooft weinig goeds voor je tikker. De serie is gebaseerd op het gelijknamige horrorboek van Shirley Jackson uit 1959. Het verhaal gaat over een groep broers en zussen die als kinderen opgroeiden in een huis dat later het meest beroemde spookhuis van het land werd. Meer dan tien afleveringen zullen de gruwelijke gebeurtenissen onthullen die plaatsvonden in het huis van de familie Crane, en misschien nog angstaanjagender, de impact die het op hen had als volwassenen.

'The Haunting of Hill House’, beschikbaar vanaf 12 oktober

'Dancing Queen': voor alle fans van ' RuPaul’s Drag Race'

Met 'Dancing Queen' komt Netflix met een eigen docusoap rond Alyssa Edwards, die deelnam aan het vijfde seizoen van het populaire 'RuPaul’s Drag Race'. Acht afleveringen krijgt de kijkers te zien hoe Justin Johnson zijn leven als Alyssa Edwards creëert. De ingrediënten van de reeks? Veel zang, veel dans, en veel hilariteit. Maar ook de ontroerende en eerlijke momenten maken deze reeks het kijken waard.

'Dancing Queen', beschikbaar vanaf 5 oktober

'Avengers: Age of Ultron': populaire superheldenfilm

De film werd in 2012 een monstersucces met een totale opbrengst van meer dan 1,5 miljard dollar. The Avengers, een buitengewoon team van superhelden met Iron Man, Incredible Hulk, Black Widow, Thor, Hawkeye en Captain America, komen opnieuw samen om de strijd aan te binden tegen Ultron, een intelligente robot. Ultron is een creatie van Tony Stark, die deze zelfbewuste robot samen met een legioen drones ontworpen heeft om het werk van de Avengers te vergemakkelijken. Maar wanneer Ultron het idee krijgt dat de mens de grootste bedreiging voor vrede en geluk vormt, lopen de zaken uit de hand.

'Avengers: Age of Ultron', beschikbaar vanaf 2 oktober

'ReMastered: Who Shot the Sheriff ': het verhaal van Bob Marley onder de loep

Netflix’s 'ReMastered' is een achtdelige documentaire die de verhalen achter enkele van de meest legendarische namen uit de muziekgeschiedenis onder de loep neemt. De eerste aflevering gaat over reggaelegende Bob Marley, die in 1976 een moordaanslag overleefde terwijl rivaliserende politieke groeperingen tegen elkaar streden in Jamaica. Maar wie was er precies verantwoordelijk? 'ReMastered' duikt verder in het leven van artiesten als Johnny Cash, James Master Jay en Sam Cooke.

'ReMastered' gaat in première op 12 oktober

'Private Life': perfecte combinatie van komedie en drama

'Private Life' vertelt het verhaal van een koppel dat maar niet zwanger raakt. Hoewel ze beiden veertigers zijn, hebben ze de hoop op een kindje nog niet opgegeven. Zeker wanneer er onverwacht nog andere opties lijken te bestaan. Komedie en drama troef in deze prent over de missie van het koppel om eindelijk ouders te kunnen worden. De film werd geselecteerd voor het Sundance Film Festival en kreeg daarna nog tal van lovende kritieken.

'Private Life', beschikbaar vanaf 5 oktober

'Joe Rogan: Strange Times': komedie zonder schroom

In oktober pakt de uitzinnige comedian Joe Rogan op Netflix uit met zijn comedyspecial 'Strange Times'. Hij gaat geen onderwerp uit de weg, en spreekt tijdens zijn show onomwonden over thema's als seksuele politiek, Amerikaanse politiek, professioneel worstelen en veganisme. Kortom: komedie zonder filters.

'Joe Rogan: Strange Times': beschikbaar vanaf 2 oktober

Ook deze titels verschijnen deze maand:

Series:

'Meateater': seizoen 7, beschikbaar vanaf 2 oktober

'Big Mouth': seizoen 2, beschikbaar vanaf 5 oktober

'Little Things': seizoen 2, beschikbaar vanaf 5 oktober

'YG Future Strategy Office': beschikbaar vanaf 5 oktober

'Terrace House: Opening new doors': deel 4, beschikbaar vanaf 9 oktober

'The Curious Creations of Christine McConnell': beschikbaar vanaf 12 oktober

'Fightworld': beschikbaar vanaf 12 oktober

Films:

'Operation Finale': beschikbaar vanaf 3 oktober

'Malevolent': beschikbaar vanaf 5 oktober

'Illang: The Wolf Brigade': beschikbaar vanaf 19 oktober

'22 July': beschikbaar vanaf 10 oktober

'Apostle': beschikbaar vanaf 12 oktober

'Errementari: The Blacksmith and the Devil': beschikbaar vanaf 12 oktober

'McFarland, USA': beschikbaar vanaf 1 oktober

'MI-5': beschikbaar vanaf 1 oktober

Comedy:

'Mo Amer: The Vagabond': beschikbaar vanaf 8 oktober

Documentaires:

'Salt Fat Acid Heat': beschikbaar vanaf 11 oktober

'Feminists: What were they thinking'; beschikbaar vanaf 12 oktober

Voor de kids:

'Creeped Out', beschikbaar vanaf 4 oktober

'Super Monsters Save Halloween': beschikbaar vanaf 5 oktober

'Super Monsters': seizoen 2, beschikbaar vanaf 5 oktober

'Tarzan and Jane': seizoen 2, beschikbaar vanaf 12 oktober

'The Boss Baby: Back in Business': seizoen 2, beschikbaar vanaf 12 oktober

Laatste kans! Deze titels verdwijnen:

'Homeland': seizoen 1 t/m 4, verdwijnt op 12 oktober

'Prison Break': seizoen 1 t/m 4, verdwijnt op 12 oktober

'How I Met Your Mother': seizoen 1 t/m 8, verdwijnt op 12 oktober

'New Girl': seizoen 1 t/m 2, verdwijnt op 12 oktober

'Sons of Anarchy': seizoen 1 t/m 5, verdwijnt op 12 oktober