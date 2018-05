Deze topacteur wordt Hercule Poirot in nieuwe BBC-productie TC

24 mei 2018

24 mei 2018

De BBC heeft een opvolger voor David Suchet, de acteur die jarenlang de rol van Hercule Poirot speelde in de reeks 'Poirot' op de concurrerende Britse zender ITV. John Malkovich zal nu in de huid van de Belgische detective kruipen in de mini-serie 'The ABC Murders'.

'The ABC Murders' wordt een mini-serie die gedraaid wordt in opdracht van de BBC en de Amerikaanse streamingdienst Amazon. Ze is gebaseerd op de gelijknamige roman van Agatha Christie uit 1936. John Malkovich, die we kennen uit films als 'Burn After Reading', 'Eragon' en 'Johnny English', zal de rol van de geniale en besnorde Belgische detective spelen. Ook 'Harry Potter'-acteur Rupert Grint heeft een rol in de reeks. Malkovich is de zoveelste acteur die in de huid van Poirot mag kruipen. David Suchet deed dat uiteraard jarenlang in de Britse reeks 'Poirot', recenter deed Kenneth Branagh dat nog in de film 'Murder On the Orient Express'.