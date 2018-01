Deze tien topfilms en –series verschijnen in februari op Netflix avh

29 januari 2018

12u03 2 TV De eerste maand van het jaar loopt alweer op zijn einde, dus is het tijd om eens te kijken met wat voor nieuws Netflix ons in februari verwent. Met deze topseries, een horrorfilm en een paar interessante documentaires zullen we ons alvast niet vervelen. Een overzicht.

Damnation

Donderdag zet Netflix het volledige eerste seizoen van ‘Damnation’ online. De serie speelt zich af tijdens de Grote Depressie van de jaren 30. Seth Davenport, gespeeld door de Ierse acteur Killian Scott, doet zich in een klein dorpje in Iowa voor als een priester. Hij jut er lokale boeren op om in staking te gaan, waardoor een professionele stakingbreker orde op zaken moet komen stellen.

‘Damnation’, vanaf 1 februari op Netflix.

How The Beatles Changed The World

Deze documentaire over de populairste rockband ooit focust op de impact van de band op de wereld. The Beatles hebben op korte tijd de popcultuur voor altijd veranderd, een aanrader voor elke muziekfan!

‘How The Beatles Changed The World’, vanaf 1 februari op Netflix.

Altered carbon

Ook in februari lanceert Netflix weer verschillende eigen originele producties. ‘Altered Carbon’ wordt wellicht het mooiste pareltje. In deze sciencefictionserie zet de rijke elite een kopie van hun hersenen over naar een nieuw lichaam om zo onsterfelijk te worden. Netflix heeft kosten noch moeite gespaard met indrukwekkende special effects en impressionante decors.

‘Altered Carbon’, vanaf 2 februari op Netflix.

The Ritual

De trailer doet alvast denken aan ‘The Blair Witch Project’, dus hopelijk wordt deze horrorfilm even legendarisch. Nadat hun vriend is omgekomen tijdens een overval, komt een groep vrienden van de universiteit weer bij elkaar. Ze besluiten samen te gaan hiken door de Scandinavische bossen, maar stuiten ze op een bedreigende aanwezigheid die hen begint te stalken.

‘The Ritual’, vanaf 9 februari op Netflix.

When We First Met

‘When We First Met’ is een romantische komedie van regisseur Ari Sandel, die al een Oscar op zijn schouw heeft staan voor een kortfilm uit 2007. Adam Devine (‘Workaholics’) speelt Noah die na de perfecte eerste date met zijn droomvrouw Avery onherroepelijk in de friendzone belandt. Gelukkig krijgt hij de kans om terug te reizen in de tijd en zijn eerste date opnieuw te beleven. Er is nog helaas nog geen trailer beschikbaar.

‘When We First Met’, vanaf 9 februari op Netflix.

First Team: Juventus

Deze docuserie vertelt het memorable verhaal van de Italiaanse voetbalclub Juventus. First Team: Juventus FC volgt de club in het seizoen van 2017-2018 en geeft een bijzonder kijkje in het reilen en zeilen van de spelers, zowel op het veld als buiten het stadion. Vier maanden lang volgden de camera’s iedereen die iets met de club te maken heeft. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Douglas Costa, Gonzalo Higuaín, Claudio Marchisio, Miralem Pjanic, Daniele Rugani, manager Massimiliano Allegri en legendes als Alessandro Del Piero.

‘First Team: Juventus’, vanaf 16 februari op Netflix.

Everything Sucks!

Nog een Netflix Original, speciaal voor 90s-kids! De serie speelt zich af in Boring, een klein plaatsje in de Verenigde Staten. Het is 1996 en twee groepjes scholieren nemen het tegen elkaar op. Een mooie coming-of-age-komedie die je zal onderdompelen in 90s-nostalgie.

‘Everything Sucks!’, vanaf 16 februari op Netflix.

Irreplaceable You

Netflix had heel wat miljoenen over voor dit romantische drama met sterrencast. Michiel Huisman en Gugu Mbathe spelen een verliefd koppeltje, Sam en Abbie, dat hun wereld ziet instorten wanneer zij kanker krijgt. Ze besluit op zoek te gaan naar een nieuwe liefde voor Sam voor wanneer zij er niet meer is.

‘Irreplaceable You’, vanaf 16 februari op Netflix.

Seven Seconds

Deze nieuwe misdaadserie heeft een even actueel als gevoelig thema: politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. De serie draait om een moeder die haar zoon is verloren aan een afschuwelijk autongeluk. De dader was een politieagent, maar het korps stopt alles in de doofpot. De spanningen in het dorp komen daardoor alsmaar strakker te staan.

‘Seven Seconds’, vanaf 23 februari op Netflix.

Mute

Alexander Skarsgard, Paul Rudd, Sam Rockwell en Justin Theroux samen in één film, dat kan niet mislopen. 'Mute' speelt zich af in de nabije toekomst en volgt barman Leo (Skarsgard) in Berlijn. Door een ongeluk in zijn jeugd heeft Leo het vermogen om te kunnen praten verloren, het enige goede in zijn leven is zijn vriendin Naadirah. Wanneer zij spoorloos verdwijnt, word Leo gedwongen in de onderwereld naar zijn geliefde te zoeken.

‘Mute’, vanaf 23 februari op Netflix.