Deze rollen van Matthias Schoenaerts, Koen De Bouw en anderen ben je wellicht al lang vergeten

19 februari 2018

Matthias Schoenaerts, Axel Daeseleire, Koen De Bouw. Het zijn allemaal gevestigde waarden in de film- en televisiewereld, maar ook zij zijn ooit onbekend begonnen. Weet je bijvoorbeeld nog dat Koen De Bouw en Axel Daeseleire in 'Thuis'speelden? Of herinner je je nog de eerste grote filmrol van Matthias Schoenaerts, aan de zijde van Els Dottermans in 'Dennis van Rita'?