Deze programma's en films kan je dit weekend zien op VTM

18 oktober 2019

13u23 0 TV Het weekend staat voor de deur en dat betekent dat we weer met z'n allen knus in de zetel kunnen kruipen om te genieten van enkele heerlijke programma’s en films. VTM schotelt dit weekend de volgende films en programma’s voor.

‘Belgium’s Got Talent’, vrijdag om 20u40

An, Stan, Dan en Jens gaan opnieuw op zoek naar het grootste talent van België. De presentatie is in handen van Clouseau-zanger Koen Wauters en zijn ‘The Voice van Vlaanderen’-pupil Laura Tesoro.

‘The Good Doctor’, vrijdag om 22u35

Han heeft Shaun overgeplaatst naar het lab. Shaun zoekt een manier om terug te komen bij de afdeling chirurgie en bemoeit zich met een patiënte met een hersentumor. Claire is het niet eens met Melendez en Morgan over de behandeling van een patiënt met sterke religieuze overtuigingen.

‘Wat Een Jaar’, zaterdag om 20u25

Dit weekend draait ‘Wat Een Jaar’ rond het jaar 1966. Nooit eerder ging het programma zo ver terug in de tijd. De bekende gasten zijn Marijn Devalck en Leah Thys.

‘The Martian’, zaterdag om 21u40

Een zaterdagavond zonder een film is geen zaterdagavond. VTM serveert ‘The Martian’.

‘Make Belgium Great Again’, zondag om 19u55

Frances Lefebure probeert ons land weer wat beter te maken. Deze keer focust de aflevering zich op de bijen.

‘The Hunger Games: Catching Fire’, zondag om 21u

Het verhaal van Katniss Everdeen kent iedereen ondertussen wel. Het tweede deel van de populaire saga is zondag te zien op VTM. Katniss en Peeta worden voor de tweede keer naar de Hongerspelen gestuurd.