Deze outfit draagt Danira tijdens de finale van 'Steracteur', en het is een pak braver dan An Lemmens bij 'The Voice' TDS

20u18 14 KRISTOF GHYSELINCK TV Later vanavond is het zover: de kijkers komen eindelijk te weten wie Steracteur stertartiest wint. Sieg De Doncker, Tinne Oltmans en Michiel De Meyer staan te springen om het beste van zichzelf te geven. En ze zijn ze niet de enigen, want ook Danira staat al te blinken voor straks.

Wordt het Sieg De Doncker, die weinig zangervaring had maar zich de voorbije weken heeft ontpopt tot een podiumbeest? Wordt het de populaire Tinne Oltmans, die week na week kon ontroeren? Of wordt het Michiel De Meyer, die nooit op de pijnbank terecht kwam? Straks komt Vlaanderen het te weten in de ongetwijfeld spannende finale.

Danira Boukhriss zal de avond aan elkaar praten. Een gelegenheid waar ze uiteraard een bijzondere outfit voor uit de kast haalt. Al zal er van een waar 'babe'-imago niet zo veel te merken zijn, hoewel Danira door velen wordt beschouwd als een van de meest sexy BV's. Boukhriss kiest voor een knap glitterjurkje, maar houdt het braaf. In tegenstelling tot An Lemmens bij 'The Voice' is hier geen duizelingwekkend decolleté te bespeuren. Ook geen franjes, overdreven sieraden, of hoge split: Danira Boukhriss houdt het stijlvol 'simpel'.

Zo wordt het voor de mannelijke kijkers natuurlijk net iets makkelijker om straks bij de les te blijven.

Kristof Ghyselinck

VTM Het kleedje van An Lemmens was hot topic tijdens de finale van 'The Voice van Vlaanderen'.