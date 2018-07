Deze nieuwe reeksen zijn de komende maanden te zien op Netflix DBJ

30 juli 2018

16u56 0 TV Er zit weer heel wat nieuws aan te komen op Netflix de volgende maanden. Er is nieuw materiaal van onder meer ' Maniac’', 'Ozark' en ' Disenchantment'.

Op een televisiebeurs in de Verenigde Staten heeft Netflix enkele nieuwe releasedata vrijgegeven. Het gaat onder meer over alle afleveringen van minireeks 'Maniac', de langverwachte nieuwe Netflix-productie van Cary Joji Fukanaga met Jonah Hill en Emma Stone in de hoofdrol, die vanaf 21 september te zien zal zijn.

Disenchantment

Ook releasedatum van de nieuwe reeks van Matt Groening ('The Simpsons') is bekend. 'Disenchantment' is vanaf 17 augustus te zien op Netflix.

The Innocents

De nieuwe reeks 'The Innocents' zou een mix zijn van 'Twilight', 'Riverdale', '13 Reasons Why', 'The OA' én 'The 100'. Dat belooft dus heel wat.

Ozark

'Ozark' gaat over een financieel adviseur die met zijn gezin van Chicago naar de Ozarks in Missouri verhuist, waar hij binnen vijf jaar 500 miljoen dollar moet witwassen voor een drugsbaas. Het tweede seizoen verschijnt op 31 augustus.

The Good Cop

Deze comedyreeks draait rond de eerlijke agent Tony jr., die allerlei advies krijgt van zijn schaamteloze vader, de gepensioneerde NYPD-agent Tony sr.. Met allerlei bedoelen we eigenlijk over alles, of het nu om zijn werk of zijn liefdesleven gaat. De reeks is vanaf 21 september te zien op Netflix.