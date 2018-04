Deze Nederlandse student speelt alle Belgen naar huis in ‘Blokken’ SD

06 april 2018

07u05

Bron: Het Nieuwsblad 2 TV Hij kent de Brantano niet, weet niet wat Batibouw is en kan de Marie-Louise van Bart Kaëll niet meezingen. Toch speelt de 23-jarige Jan van Soeren uit het Nederlandse Groningen de ene Vlaming na de andere naar huis in Blokken.

“We krijgen hem niet buiten”, zei Blokken-presentator Ben Crabbé gisteravond over kandidaat Jan van Soeren, die zijn vierde aflevering had gewonnen. Tegen alle verwachtingen in houdt de leerkracht uit het hoge noorden het al een hele week vol in 'Blokken'. Nachtons moest hij op de meeste Belgisch getinte vragen het antwoord schuldig blijven. De serie Safety First? Nooit van gehoord. Sven De Ridder of Kamal Kharmach: onbekend. Welke Belgische keten van schoenenwinkels de slogan “En de wereld ligt aan je voeten” hanteert? Geen idee. Het woord debardeur? Gebruiken ze in Nederland niet.

Aan de zwakke tegenstanders ligt het alleszins niet. Ben Crabbé moest maandag zelfs een extra vraag ophoesten omdat Jan en zijn tegenstander op een ex aequo eindigden. Jan laat zich niet tegenhouden door territoriale grenzen. Bovendien houdt hij van quizzen, meer bepaald pubquizzen op café. Meestal speelt hij met zijn ploeg IHD (Iuventa Horum Dierum, Latijn voor De Jeugd van Tegenwoordig), maar hij hangt ook wel eens rond op Sporcle, de grootste website voor quizzers ter wereld. En hij geeft natuurlijk ook les aan 4- tot 12-jarigen. Al is Jan nu wel weer aan het studeren. “Ik moet mijn scriptie nog doen en een aantal vakken. Ik kan nu al zeggen dat ik meer energie krijg van het lesgeven dan van het volgen van colleges", vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Vijfde aflevering

Ondertussen is hij al toe aan zijn vijfde aflevering in ons Belgenlandje. “Vanuit Groningen is het bijna vierhonderd kilometer rijden, die rit wil je natuurlijk niet voor niks doen. De eerste dag hebben we meteen drie afleveringen opgenomen, maar toen moest ik dus wel een hotel zoeken. (lacht) Met mijn broer en nog een tweede supporter. Goed dat zij er bij waren, want ik had maar drie sets kleding mee om af te wisselen. Zij hebben ongeveer dezelfde maat, dus kon ik bij hen terecht.”

“Ik had me beter kunnen voorbereiden door wat meer Eén en Canvas te kijken", geeft hij toe aan Het Nieuwsblad. "Gelukkig had ik minder moeite met de andere vragen. Anders had ik het nooit zo lang kunnen volhouden." En zo verovert de vlotte Nederlander stilaan het hart van de Belgen. "Ik krijg ook heel veel reacties via Facebook en Twitter. Eén iemand tweette zelfs: nooit gedacht dat ik nog voor een Hollander zou supporteren, go Jan. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Misschien vinden mensen me wel oké omdat ik nogal nuchter ben, dat is typisch voor Groningen. Blokken is in Nederland trouwens best populair. Ik woon in een studentenhuis en halfzeven is een ideaal moment om met een bord op de schoot op de bank te gaan zitten en te kijken.”

