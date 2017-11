Deze making-off van 'Callboys' moet je écht gezien hebben TDS

Bron: VIER 0 VIER TV De cast van 'Callboys' gaat enkele spannende dagen tegemoet. Op 20 november maken Jan Eelen en co. kans op een heuse International Emmy Awards. Die worden uitgereikt in New York, waar de acteurs op dit moment vertoeven. Het ideale moment om het eerste seizoen nog eens te bingewatchen én de making-off te bekijken, toch?

Rik Verheye, Matteo Simoni, Stef Aerts, en Bart Hollanders mogen hun knapste kostuum uit de kast halen, want zij worden maandag verwacht op de International Emmy Awards in New York. De VIER-fictiereeks sleepte een nominatie in de wacht in de categorie ‘Comedy’.

Een fijn cadeautje van Vier om de nominatie in de verf te zetten: alle aflevering van het eerste seizoen van ‘Callboys’ staan integraal online en zijn gratis te bekijken. Je kan ze hier bekijken. VIER heeft bovendien een indrukwekkende making-off van 'Callboys' gedraaid. Ook deze is volledig gratis te bekijken op de site van VIER, en wel hier.

Wij zetten alvast de meest opmerkelijke fragementen op een rijtje:

Hier vond Matteo Simoni zijn inspiratie voor "En nu gaan we vegen".

Waren het de echte ballen van Randy?

Dit is de favoriete scene van Jan Eelen

