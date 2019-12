Deze maand op Netflix: ontmoet de hoofdpersonages van ‘The Witcher’ MVO

10 december 2019

13u48 0 TV Wordt dit ‘em dan? De reeks die de afwezigheid van cultserie ‘Game Of Thrones’ zal compenseren? Netflix hoopt met ‘The Witcher’ dat niveau te bereiken. De eerste beelden zien er alvast veelbelovend uit, en vandaag kunnen we ook al eens kennismaken met de hoofdpersonages.

In ‘The Witcher’, gebaseerd op de gelijknamige fantasyboeken, probeert eenzame monsterjager Geralt of Rivia zijn plek te vinden in een wereld waarin de meeste mensen slechter zijn dan de monsters die hij bestrijdt. Het noodlot brengt hem bij een machtige magiër en een jonge prinses die een gevaarlijk geheim met zich meedraagt. De drie zijn aan elkaar overgeleverd om hun weg door het onheilspellende ‘Continent’ te vinden.

De cast bestaat uit onder meer hoofdrolspeler Henry Cavill, die de rol speelt van Geralt of Rivia. De andere hoofdrollen zijn voor Anya Chalotra als Yennefer en Freya Allan als Ciri.

The Witcher himself: Geralt of Rivia

Gewiekste heks Yennefer

Prinses Ciri