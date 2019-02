Deze koppels wagen zich aan 'Temptation Island', waaronder de broer van Sugar Jackson IDR

04 februari 2019

00u00 0 TV Fans van 'Temptation Island' moeten nog tot 15 februari wachten op de start van hun guilty pleasure. In de tussentijd kunnen ze alvast gokken welke koppels door welke vrijgezellen uit elkaar worden gedreven. Want na de verleidsters en verleiders maakt VIJF nu de deelnemende duo's bekend. Eén van de Vlaamse koppels heeft alvast een link met een BV, want Roger (23), het lief van Laura (21), is de broer van bokser Sugar Jackson.

Laura (21) Roger (23)

Eerst 'friends with benefits'

De kans is heel groot dat deze twee het meest spraakmakende koppel zullen vormen van het komende seizoen. En niet alleen door Rogers bekende broer, bokser Sugar Jackson. Laura en Roger waren eerst vier maanden lang 'friends with benefits' - seksvriendjes, dus - voor ze beslisten om ook echt in een relatie te stappen. Dat deden ze niet voor elkaars mooie ogen, maar wel omdat ze beiden een erg jaloers karakter hebben. Met andere woorden: ze konden het niet aan dat hun sekspartner ook nog met een ander het bed deelde. De twee zijn ondertussen al twee jaar een koppel.

Klinkt als 'Timtation'

Elkaar even missen, dat zijn de twee wel gewoon. Want Laura trok een tijdje geleden voor vijf maanden naar Spanje. Om die periode te overleven, stelden ze regels voor elkaar op: niet te veel alcohol en niet alleen uitgaan na elf uur 's avonds. Klinkt verrassend veel als de regels die Deborah haar 'Timtation' vorig jaar oplegde.

Laura en Roger nemen deel aan 'Temptation Island' om zich voor eens en voor altijd te bewijzen tegenover elkaar. Ook dat hebben we in het verleden al enkele keren gehoord... zonder veel succes.

Milou (23) Heikki (24)

Zij kent al zijn wachtwoorden en pincodes

Voor het eerst neemt een Vlaams-Nederlands koppel deel aan 'Temptation Island'. De Nederlandse Milou en de Vlaming Heikki leerden elkaar acht maanden geleden kennen op een motorcrosswedstrijd. Milou was helemaal verkocht, dus dumpte ze haar toenmalige vriendje - met wie ze op die wedstrijd was - en ging ze voluit voor haar blonde god. Die heeft het trouwens niet gemakkelijk. Milou is erg jaloers en kent alle wachtwoorden en pincodes van Heikki, zodat ze hem dagelijks kan controleren. Iets zegt ons dat Heikki dat met de roodharige verleidster Lizzy heeft besproken op het eiland, want zij verklaarde eerder al dat "er één ding is dat ik nooit zal doen en dat is in de gsm van mijn lief neuzen". Als hun relatie deze deelname overleeft, dan wil het koppel gaan samenwonen in Nederland. Benieuwd of Heikki effectief de grens oversteekt...

Demi (22) Sidney (21)

Nog nooit echte 'temptation' gekend

Nederlanders Demi (22) en Sidney (21) leerden elkaar 2,5 jaar geleden kennen op een technofeestje en wonen sinds een jaar samen. Ze lijken de grootste tortelduifjes van de hoop, want naar eigen zeggen doen ze alles samen en hebben ze elkaar nog nooit voor een langere tijd moeten missen. Twee weken afgezonderd van elkaar doorbrengen, lijkt voor hen dan ook de moeilijkste opdracht in Thailand. Al mogen ook de pogingen van de verleiders en verleidsters niet onderschat worden, want volgens het stel kwamen ze nog nooit met een echte 'temptation' in aanraking. Tot nu?

Rodanya (20) Morgan (20)

Zijn allerlaatste kans

Dit Nederlandse stel, dat al drie jaar samen is, leerde elkaar kennen tijdens het uitgaan. Morgan heeft wel wat moeite moeten doen om z'n vriendin te versieren, want zij was in eerste instantie niet geïnteresseerd. Pas toen ze hem beter leerde kennen, werd Rodanya verliefd. Helaas ging Morgan na een half jaar vreemd, waardoor het vertrouwen van Rodanya een flinke deuk kreeg. Afgelopen zomer reed Morgan opnieuw een scheve schaats, maar toch besloten de twee om nog samen op vakantie te gaan. De reis was immers al geboekt en betaald. Ze groeiden er echter opnieuw naar elkaar toe en Morgan kreeg een allerlaatste kans.

Bedrog hoeft immers niet altijd het einde van een relatie te zijn. Ook dát bewees 'Temptation Island'. Kijk maar naar Jolien en Herbert van twee jaar geleden. Zij zijn - ondanks Herberts avontuurtje met Saartje - nog steeds samen en kregen onlangs zelfs een kindje.

