Deze koppels in 'Alloo En De Liefde' kennen geen afstand of leeftijd: "Mijn man kan in Egypte vervolgd worden omdat hij homo is" MVO

24 mei 2018

06u00 0 TV Luk Alloo haalt in 'Alloo En De Liefde' weer verhaal bij uitzonderlijke koppels die hun liefdesleven uit de doeken doen. Zo ontdekt hij dat er op liefde geen leeftijd, afstand of getal staat.

Dat de 54-jarige Hans een moeilijke relatie heeft, is een understatement. Hij heeft al 5,5 jaar een langeafstandsrelatie met een Moslim, die bovendien ook nog eens een pak jonger is en elk moment in de gevangenis kan belanden. “Mijn man is van Egypte. Het is geen makkelijke relatie want hij is Moslim en het is een moeilijk land. Ik ben al 4,5 jaar bezig om hem naar hier te krijgen. In Egypte is homoseksualiteit verboden. De regel geldt daar overigens dat mensen hun gsm op straat moeten afgeven als de politie dat vraagt, en als de agenten foto’s of berichtjes vinden, gaan homo’s de gevangenis in.” Hans’ vriend is 24 jaar.

Dat op liefde geen leeftijd staat, bewijzen ook de 85-jarige Jeanne en Marcel (86). Zij werden twee jaar geleden verliefd in het verzorgingstehuis waar ze beiden wonen, nadat Marcels kleindochter Jeanne vroeg om haar bompa af en toe wat gezelschap te houden zodat hij niet zou vereenzamen. “Ik had hem vroeger links en rechts al eens gezien en dacht toen al: dat kan misschien nog wel eens een man zijn naar mijn hart. Ik heb de eerste stap gezet. Dat is raar hoor, opnieuw verliefd worden. We wouden het eerst nog geheim houden want we zijn zo oud. Maar toen de verzorgsters het goed en wel wisten, kwamen ze met Valentijn met een plateau pralines en cava langs”. Het koppel heeft een LAT-relatie, op enkele kamers van mekaar af.

Steffi en Eddy zijn dan weer 13 jaar verliefd en zoeken het seksueel genot buiten hun intieme relatie. “We swingen en dat roept soms jaloezie op”, zegt Steffi. Sinds enkele jaren gaan ze naar parenclubs en doen ze aan partnerruil. “Swingen is afspreken met een ander koppel. Steffi doet het dan met de man, ik heb seks met zijn vrouw. Ik heb het er niet moeilijk mee om Steffi bemind te zien worden door een andere man”, zegt Eddy. Hoe en waarom ze begonnen swingen, vertellen ze aan Luk Alloo.

Tot slot gaat Luk langs bij Katrien en Alain. Zij zijn al 10 jaar samen maar toen ze amper twee jaar een koppel vormden, veranderde hun leven drastisch wanneer bij Alain de zenuwziekte ALS werd vastgesteld. Ondertussen is de man 24 uur op 24 afhankelijk van een rolstoel en een beademingsapparaat. Katrien, een vrouw in de fleur van haar leven, is gestopt met werken om voor haar man te zorgen.

'Alloo En De Liefde', donderdag, 21u35 op VTM.