Deze kandidaten bijten maandag de spits af in het nieuwe ‘Slimste Mens’-seizoen BDB

08 oktober 2020

08u49 4 TV Vanaf maandag 12 oktober gaat Erik Van Looy (58) opnieuw op zoek naar ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. De kandidaten voor de eerste aflevering zijn intussen bekendgemaakt. Marie Verhulst (25), Senne Misplon (21) en Ella Leyers (32) bijten de spits af.

Het was Wel Jong Niet Hetero-woordvoerder Senne die de samenstelling van de eerste aflevering wereldkundig maakte op Twitter. “Dus euhm... Ik mag al in de eerste aflevering het opnemen tegen deze twee klassedames”, postte hij. In totaal nemen 34 kandidaten het tegen elkaar op, met dit jaar voor het eerst evenveel mannen als vrouwen in het spelersveld.

Op de foto is trouwens te zien dat de kandidaten van elkaar gescheiden worden door plexiglas. Kwestie van alles volledig coronaproof te maken uiteraard. Ook juryleden Jeroom (43) en James Cooke (35) zijn in de eerste aflevering op die manier van elkaar gescheiden. Vanwege de coronamaatregelen zal er tijdens de opnames ook minder publiek aanwezig zijn.

DUS EUHM..

Ik mag al in de eerste aflevering het opnemen tegen deze twee klasse dames 😍



