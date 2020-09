Deze Islander heeft het bed gedeeld met meer dan 130 vrouwen SDE

02 september 2020

06u49

Bron: VIJF 0 TV De temperatuur loopt danig op in ‘Love Island’. Nadat er op dag 1 al passioneel werd gekust, kwamen er gisterenavond pikante onthullingen. Over een behoorlijk ruim aantal bedpartners bijvoorbeeld, al viel die bekentenis niet bij iedereen in de smaak.



Tijdens de Love Island-spelletjes leren we de singles beter kennen. Dit keer moeten de meisjes raden welke jongen het bed deelde met meer dan 130 bedpartners. Ze zijn niet bepaald onder de indruk: “Wat ziek", klinkt het bijvoorbeeld. “Ik weet niet of dat iets is om trots op te zijn." De meisjes denken dat het om Mattheüs gaat, maar uiteindelijk blijkt Remco de playboy te zijn. “Ik heb gewoon niet echte lange relaties gehad”, klinkt z'n (ietwat beperkte) uitleg.

‘Love Island’ van maandag tot en met zaterdag om 20.35 uur op VIJF

